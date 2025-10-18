FPV-дрон на оптоволокні атакував Lanos у Харківській області: загинув чоловік

FPV-дрон на оптоволокні атакував цивільний автомобіль у Золочівській громаді Харківської області вранці 18 жовтня – загинув чоловік та ще троє постраждали.

Дрон ударив по автомобілю Daewoo Lanos близько 8:30 на ґрунтовій дорозі між селами Постольне та Баранівка Золочівської громади, повідомив МГ «Об’єктив» голова селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

Загинув чоловік 35 років, троє чоловіків 49, 32, 29 років зазнали гострого шоку.

Нагадаємо, напередодні голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов спростував, що FPV чатують уздовж окружної Харкова. Він наголосив: ні за його інформацією, ні за даними військових жодного випадку атаки «дрона-ждуна» на території громади не фіксували. З півночі в бік Харкова дійсно інколи долітають FPV-дрони. Також Гололобов підтвердив один випадок, коли такий БпЛА ймовірно запустили з так званої «матки» – тобто більшого за розміром дрона-переносника. Проте ці факти не мають стосунку до історій про так звані «сплячі FPV». Такі полюють на автівки на прифронтових територіях. Раніше про подібну небезпеку попереджав начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Проте йшлося виключно про прикордоння. Найближчою точкою на північ від Харкова, де дрон-камікадзе атакував цивільну автівку, досі була дорога між селами Прудянка та Слатине.