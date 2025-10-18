FPV-дрон на оптоволокні атакував Lanos у Харківській області: загинув чоловік
FPV-дрон на оптоволокні атакував цивільний автомобіль у Золочівській громаді Харківської області вранці 18 жовтня – загинув чоловік та ще троє постраждали.
Дрон ударив по автомобілю Daewoo Lanos близько 8:30 на ґрунтовій дорозі між селами Постольне та Баранівка Золочівської громади, повідомив МГ «Об’єктив» голова селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.
Загинув чоловік 35 років, троє чоловіків 49, 32, 29 років зазнали гострого шоку.
Нагадаємо, напередодні голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов спростував, що FPV чатують уздовж окружної Харкова. Він наголосив: ні за його інформацією, ні за даними військових жодного випадку атаки «дрона-ждуна» на території громади не фіксували. З півночі в бік Харкова дійсно інколи долітають FPV-дрони. Також Гололобов підтвердив один випадок, коли такий БпЛА ймовірно запустили з так званої «матки» – тобто більшого за розміром дрона-переносника. Проте ці факти не мають стосунку до історій про так звані «сплячі FPV». Такі полюють на автівки на прифронтових територіях. Раніше про подібну небезпеку попереджав начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Проте йшлося виключно про прикордоння. Найближчою точкою на північ від Харкова, де дрон-камікадзе атакував цивільну автівку, досі була дорога між селами Прудянка та Слатине.
Читайте також: Є загиблий: які населені пункти були під ударами на Харківщині (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: FPV-дрон, загиблий, Золочевкая громада, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «FPV-дрон на оптоволокні атакував Lanos у Харківській області: загинув чоловік», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2025 в 11:38;