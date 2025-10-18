Є загиблий: які населені пункти були під ударами на Харківщині (фото)

Одна людина загинула та ще одна постраждала внаслідок ударів росіян по Харківській області за минулу добу. Під обстрілами були 12 населених пунктів у Харківському, Ізюмському, Чугуївському та Куп’янському районах.

У Куп’янському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру, будинок культури, трактори та складське приміщення. З РСЗВ росіяни завдали удару по селу Зелений Гай. Чоловік 58 років загинув, 83-річна жінка постраждала, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

В Ізюмському районі (с. Оскіл) безпілотник поцілив у трактор. Минулося без постраждалих.

Поблизу залізничного вокзалу у місті Чугуїв сталося влучання БпЛА. У селі Петропавлівка внаслідок удару дрона пошкоджені приватний будинок та господарча споруда. Виникла пожежа.

Також складські приміщення горіли в місті Дергачі.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, за добу супротивник застосовував по Харківщині 17 БпЛА типу «Герань-2», два БпЛА типу «Ланцет», БпЛА типу «Молния», два FPV-дрони та ще один БпЛА, тип якого встановлюється.



Як повідомлялося, на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках за минулу добу Генштаб ЗСУ зафіксував 25 атак.