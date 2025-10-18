Есть погибший: какие населенные пункты были под ударами на Харьковщине (фото)

Один человек погиб и еще один пострадал в результате ударов россиян по Харьковской области за минувшие сутки. Под обстрелами были 12 населенных пунктов в Харьковском, Изюмском, Чугуевском и Купянском районах.

В Купянском районе повреждена гражданская инфраструктура, дом культуры, тракторы и складское помещение. Из РСЗО россияне нанесли удар по селу Зеленый Гай. Мужчина 58 лет погиб, 83-летняя женщина пострадала, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В Изюмском районе (с. Оскол) беспилотник попал в трактор. Обошлось без пострадавших.

Вблизи железнодорожного вокзала в городе Чугуев упал БпЛА. В селе Петропавловка в результате удара дрона повреждены частный дом и хозяйственная постройка. Возник пожар.

Также складские помещения горели в городе Дергачи.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, за сутки противник применил по Харьковской области 17 БпЛА типа «Герань-2», два БпЛА типа «Ланцет», БпЛА типа «Молния», два FPV-дрона и еще один БпЛА, тип которого устанавливается.

Как сообщалось, на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях за минувшие сутки Генштаб ВСУ зафиксировал 25 атак.