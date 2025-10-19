Новости Харькова — главное за 19 октября: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:18
Ночью «Шахеды» пролетали над Харьковом
Ночью над Харьковской областью кружили «Шахеды». Тревогу из-за них в областном центре объявляли дважды: с 22:41 по 02:27 и с 02:41 по 05:43. С вечера Воздушные силы ВСУ предупреждали о том, что вражеский БпЛА летит в сторону города.
По сообщениям мониторинговых каналов, этот «Шахед» до Харькова не долетел. Однако в ближайшем пригороде (с разных сторон) беспилотники появлялись в течение всей ночи. Около двух часов возникла небольшая «пауза» в пролете БпЛА. Однако уже в 02:41 зафиксировали неизвестный беспилотник курсом на Пятихатки.
В последующий час над городом пролетело не менее двух «Шахедов». В воздух также поднялась российская авиация.
По данным мониторинговых каналов, КАБы летели в сторону Великого Бурлука.
Отбой в Харькове прозвучал в 05:43. По состоянию на 07:18 тревоги нет.
Новости по теме:
