Новости Харькова — главное за 19 октября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:18

Ночью «Шахеды» пролетали над Харьковом

Ночью над Харьковской областью кружили «Шахеды». Тревогу из-за них в областном центре объявляли дважды: с 22:41 по 02:27 и с 02:41 по 05:43. С вечера Воздушные силы ВСУ предупреждали о том, что вражеский БпЛА летит в сторону города.

По сообщениям мониторинговых каналов, этот «Шахед» до Харькова не долетел. Однако в ближайшем пригороде (с разных сторон) беспилотники появлялись в течение всей ночи. Около двух часов возникла небольшая «пауза» в пролете БпЛА. Однако уже в 02:41 зафиксировали неизвестный беспилотник курсом на Пятихатки.

В последующий час над городом пролетело не менее двух «Шахедов». В воздух также поднялась российская авиация.

По данным мониторинговых каналов, КАБы летели в сторону Великого Бурлука.

Отбой в Харькове прозвучал в 05:43. По состоянию на 07:18 тревоги нет.