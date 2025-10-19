Новини Харкова – головне за 19 жовтня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:18

Вночі “шахеди” пролітали над Харковом

Вночі над Харківською областю кружляли “шахеди”. Тривогу через них в обласному центрі оголошували двічі: з 22:41 до 02:27 та з 02:41 до 05:43. З вечора Повітряні сили ЗСУ попереджали про те, що ворожий БпЛА летить у бік міста.

За повідомленнями моніторингових каналів, цей “шахед” до Харкова не долетів. Однак у найближчому передмісті (з різних боків) безпілотники з’являлися протягом усієї ночі. Близько двох годин виникла невелика “пауза” у прольоті БпЛА. Проте вже о 02:41 зафіксували невідомий безпілотник курсом на П’ятихатки.

Наступної години над містом пролетіло не менш як два “шахеди”. У повітря також здійнялася російська авіація.

За даними моніторингових каналів, КАБи летіли в бік Великого Бурлука.

Відбій у Харкові пролунав о 05:43. Станом на 07:18 тривоги немає.