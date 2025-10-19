Чоловіка вбили обстрілом із РСЗВ на Харківщині вранці 19 жовтня

У Нацполіції поінформували про смертельний обстріл, який стався 19 жовтня близько 08:30 у Куп’янському районі на Харківщині.

“Внаслідок ворожої атаки, ймовірно із застосуванням реактивної системи залпового вогню, загинув 71-річний місцевий мешканець. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Куп’янського РВП. Правоохоронці збирають докази воєнного злочину армії рф“, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліціянти наголосили, що для порятунку життя необхідно евакуюватися. Тих, хто наважився, закликають дзвонити на “102” або до найближчих відділень поліції.

Напередодні російський дрон на оптоволокні вбив чоловіка та поранив ще трьох у прикордонній Золочівській громаді. Дрон влучив по автівці “Daewoo Lanos” близько 8:30 на ґрунтовій дорозі між селами Постольне та Баранівка.