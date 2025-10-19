Чоловіка вбили обстрілом із РСЗВ на Харківщині вранці 19 жовтня
У Нацполіції поінформували про смертельний обстріл, який стався 19 жовтня близько 08:30 у Куп’янському районі на Харківщині.
“Внаслідок ворожої атаки, ймовірно із застосуванням реактивної системи залпового вогню, загинув 71-річний місцевий мешканець. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Куп’янського РВП. Правоохоронці збирають докази воєнного злочину армії рф“, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Поліціянти наголосили, що для порятунку життя необхідно евакуюватися. Тих, хто наважився, закликають дзвонити на “102” або до найближчих відділень поліції.
Читайте також: Атака FPV на оптоволокні по Харкову: чи є загроза та як протидіють
Напередодні російський дрон на оптоволокні вбив чоловіка та поранив ще трьох у прикордонній Золочівській громаді. Дрон влучив по автівці “Daewoo Lanos” близько 8:30 на ґрунтовій дорозі між селами Постольне та Баранівка.
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Чоловіка вбили обстрілом із РСЗВ на Харківщині вранці 19 жовтня», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2025 в 17:24;