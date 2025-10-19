Live
Чоловіка вбили обстрілом із РСЗВ на Харківщині вранці 19 жовтня

Події 17:24   19.10.2025
Оксана Горун
У Нацполіції поінформували про смертельний обстріл, який стався 19 жовтня близько 08:30 у Куп’янському районі на Харківщині.

Внаслідок ворожої атаки, ймовірно із застосуванням реактивної системи залпового вогню, загинув 71-річний місцевий мешканець. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Куп’янського РВП. Правоохоронці збирають докази воєнного злочину армії рф“, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліціянти наголосили, що для порятунку життя необхідно евакуюватися. Тих, хто наважився, закликають дзвонити на “102” або до найближчих відділень поліції.

Читайте також: Атака FPV на оптоволокні по Харкову: чи є загроза та як протидіють

Напередодні російський дрон на оптоволокні вбив чоловіка та поранив ще трьох у прикордонній Золочівській громаді. Дрон влучив по автівці “Daewoo Lanos” близько 8:30 на ґрунтовій дорозі між селами Постольне та Баранівка.

Автор: Оксана Горун
