Мужчину убили обстрелом из РСЗО на Харьковщине утром 19 октября

Происшествия 17:24   19.10.2025
Оксана Горун
Мужчину убили обстрелом из РСЗО на Харьковщине утром 19 октября Фото: Нацполиция

В Нацполиции проинформировали о смертельном обстреле, который произошел 19 октября около 08:30 в Купянском районе на Харьковщине.

«В результате вражеской атаки, вероятно, с применением реактивной системы залпового огня, погиб 71-летний местный житель. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Купянского РОП. Правоохранители собирают доказательства военного преступления армии рф», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские подчеркнули, что для спасения жизни необходимо эвакуироваться. Тех, кто решился, призывают звонить на «102» или в ближайшие отделения полиции.

Читайте также: Атака FPV на оптоволокне по Харькову: есть ли угроза и как противодействуют

Накануне российский дрон на оптоволокне убил мужчину и ранил еще троих в приграничной Золочевской громаде. Дрон ударил по автомобилю Daewoo Lanos около 8:30 на грунтовой дороге между селами Постольное и Барановка.

Автор: Оксана Горун
