Атака FPV на оптоволокні по Харкову: чи є загроза та як протидіють

Директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких в інтерв’ю МГ “Об’єктив” розповів, які БпЛА застосовує армія РФ для ударів по Харкову. А також – про допомогу мерії ЗСУ для боротьби з такими загрозами.

Зараз до Харкова, крім найпопулярнішого у росіян засобу терору – “шахедів” – долітають також “молнии”, “ланцети” та нова розробка із системою штучного інтелекту – V2U. FPV – велика рідкість, проте їх застосування також було.

“Фіксуємо цю загрозу. Прокуратура офіційно підтвердила, що, так, у нас сталося влучання FPV-дрона. Удар по гуртожитку був у Київському районі міста Харкова, по вулиці Алчевських. Ми вже розуміємо технічно, як він долетів до міста, в першу чергу військові це розуміють. І тому всі засоби протидії вже певним чином встановлюються”, – запевнив Гладких.

При цьому на питання про те, чи існує для Харкова загроза атаки дронами на оптоволокні, директор департаменту відповів: “Станом на сьогодні цієї загрози не існує. Але знову скажу, що ситуація, враховуючи те, що динамічно розвивається, всі ці речі відстежуються, аналізуються і на випередження приймаються відповідні рішення”.

Богдан Гладких наголосив, що Харків російська армія давно використовує як полігон для випробувань. Сюди вперше прилетіла керована авіабомба – УМПБ (універсальний міжвидовий плануючий боєприпас) у 2024 році. Також ударами по Харкову російські терористи випробовували свої “молнии”.

“Тому дуже важливо, що Ситуаційний центр оперативно на всі ці речі реагує, спільно з військовими відпрацьовуються всі ці засоби протидії. І я більше можу сказати, що міський голова в курсі всіх цих подій, і всі вживаються заходи щодо забезпечення належним чином підрозділів ЗСУ, які забезпечують оборону Харкова. Місто ж постійно підтримує субвенціями ЗСУ, тому всі проблеми, які виникають під час саме оцих ударів, все ж аналізується. Ви ж не думаєте, що ніхто нічого не робить, не розуміє. Тобто на будь-яку дію ворога є протидія”, – наголосив представник мерії.