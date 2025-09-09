Понад 20 загиблих: РФ вдарила по людях, які отримували пенсії – Зеленський
Про «звірячий удар» росіян по селищу Ярова на Донеччині повідомляє президент України Володимир Зеленський.
За даними президента, по населеному пункту прилетіла авіабомба.
«Прямо по людях. Звичайні цивільні люди. У момент, коли видавались пенсії. За попередньою інформацією, кількість загиблих – більше 20 людей. Немає слів… Співчуття всім рідним та близьким загиблих», – зазначив Зеленський.
Щонайменше 21 людина отримала поранення, уточнив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Він підкреслив, що такі удари РФ не мають залишитись без належної реакції світу.
«Росіяни продовжують знищувати життя, але уникають нових сильних санкцій, нових сильних ударів. Світ не має мовчати. Світ не має залишатись бездіяльним. Потрібна реакція Сполучених Штатів. Потрібна реакція Європи. Потрібна реакція Двадцяти. Потрібні сильні дії, щоб Росія перестала нести смерть», – закликав Зеленський.
Нагадаємо, вихідними росіяни атакували залізничну інфраструктуру на Донеччині. Внаслідок цього у русі харківських приміських поїздів вводили зміни, деякі навіть скасували.
Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2025 в 12:35
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про «звірячий удар» росіян по селищу Ярова на Донеччині повідомляє президент України Володимир Зеленський.".