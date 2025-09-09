Live
У Харкові лунають вибухи: по передмістю б’ють із авіації (доповнюється)

Події 11:54   09.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові лунають вибухи: по передмістю б'ють із авіації (доповнюється)

Вибухи пролунали в Харкові близько 11:20.

Доповнено об 11:54. Про одну постраждалу через російську атаку поінформував Гололобов.

Доповнено об 11:38. Згодом голова Малоданилівської громади показав фото с місця “прильоту”.

“На території Малоданилівської територіальної громади зафіксовано три прильоти, попередньо — авіабомби. Постраждалих не виявлено. Наразі зафіксовано декілька житлових будинків із пошкодженнями”, – додав Гололобов.

Фото: Олександр Гололобов/телеграм

Доповнено об 11:30. “Третя авіабомба упала в межах одного з населених пунктів”, – написав Гололобов.

Доповнено об 11:25. Гололобов уточнив, що на кордоні Малоданилівської та сусідньої громади – удар авіабомби.

11:20. Про те, що “дуже гучно” повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

Тим часом начальник Дергачівської МВА повідомив про загрозу застосування КАБів.

Пізніше мер Ігор Терехов уточнив, що вибухи, ймовірно, пролунали за містом.

Тривогу в Харкові та області оголосили об 11:10. Після цього моніторингові ТГ-канали попередили про загрозу застосування авіабомб по Козачій Лопані.

Читайте також: Працівниця метро у Харкові врятувала жінку, яка впала з ескалатора (фото)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові лунають вибухи: по передмістю б'ють із авіації (доповнюється)
