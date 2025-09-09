Працівниця метро у Харкові врятувала жінку, яка впала з ескалатора (фото)
Історію порятунку пасажира підземки в Харкові розповіли у КП “Харківський метрополітен”.
Інцидент стався на станції метро “Академіка Барабашова”. Тоді пасажирка Наталія втратила рівновагу та впала з ескалатора. В результаті вона отримала серйозну травму – почалася сильна кровотеча. У КП акцентують: це сталося через необережність самої жінки.
“У ті хвилини вирішальною стала швидка реакція чергової по залу служби пасажирських перевезень Вікторії Дриги. Завдяки отриманим навичкам на тренінгу з домедичної допомоги вона діяла впевнено: зупинила кровотечу, використала необхідні засоби з аптечки та викликала швидку допомогу”, – зазначили на підприємстві.
У такий спосіб вдалося стабілізувати стан жінки до приїзду “швидкої”. Вже після цього медики госпіталізували жінку та зашили рану.
“Приблизно через півтора — два тижні Наталія прийшла подякувати за надану допомогу. Наразі вона відновлюється і з вдячністю згадує той день, коли професійні дії працівниці метро допомогли уникнути небезпечних наслідків”, – додали у КП.
