Работница метро в Харькове спасла женщину, упавшую с эскалатора (фото)
Историю спасения пассажира подземки в Харькове рассказали в КП «Харьковский метрополитен».
Инцидент произошел на станции метро «Академика Барабашова». Тогда пассажир Наталия потеряла равновесие и упала с эскалатора. В результате она получила серьезную травму – началось сильное кровотечение. В КП акцентируют: это произошло по неосторожности самой женщины.
«В те минуты решающей стала скорая реакция дежурной по залу службы пассажирских перевозок Виктории Дриги. Благодаря полученным навыкам на тренинге по медицинской помощи она действовала уверенно: остановила кровотечение, использовала необходимые средства из аптечки и вызвала скорую помощь», – отметили на предприятии.
Таким образом удалось стабилизировать состояние женщины до приезда «скорой». Уже после этого медики госпитализировали женщину и зашили рану.
«Приблизительно через полторы-две недели Наталья пришла поблагодарить за оказанную помощь. Она восстанавливается и с благодарностью вспоминает тот день, когда профессиональные действия работницы метро помогли избежать опасных последствий», – добавили в КП.
9 сентября 2025 в 11:01
