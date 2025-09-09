Первый реклоузер появился в Липецком районе: энергетики похвастались новинкой
О том, что в Циркуновской громаде установили первый реклоузер, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
В ходе модернизации электрических сетей в Харьковской области в Липецком районе установили первый реклоузер.
«Это современный автоматический выключатель, который позволяет быстро находить и отключать поврежденные участки сети. Благодаря этому удастся избегать длительных отключений света», – объяснили энергетики.
Также этим оборудованием можно управлять дистанционно – при помощи телекоммуникационных технологий.
«Общество внимательно следит за разработками в энергетической сфере и внедряет в своей деятельности самые лучшие образцы. Несмотря на войну, продолжаем совершенствовать и обновлять наши сети, чтобы обеспечить качественное и надежное электроснабжение потребителей», – говорит начальник Липецкого РЭМ Виктор Рубцов.
