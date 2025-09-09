Live
Первый реклоузер появился в Липецком районе: энергетики похвастались новинкой

Общество 09:52   09.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Первый реклоузер появился в Липецком районе: энергетики похвастались новинкой Фото: АО «Харьковоблэнерго»

О том, что в Циркуновской громаде установили первый реклоузер, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

В ходе модернизации электрических сетей в Харьковской области в Липецком районе установили первый реклоузер.

В Циркуновской громаде установили реклоузер
Фото: АО «Харьковоблэнерго»

«Это современный автоматический выключатель, который позволяет быстро находить и отключать поврежденные участки сети. Благодаря этому удастся избегать длительных отключений света», – объяснили энергетики.

Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Также этим оборудованием можно управлять дистанционно – при помощи телекоммуникационных технологий.

«Общество внимательно следит за разработками в энергетической сфере и внедряет в своей деятельности самые лучшие образцы. Несмотря на войну, продолжаем совершенствовать и обновлять наши сети, чтобы обеспечить качественное и надежное электроснабжение потребителей», – говорит начальник Липецкого РЭМ Виктор Рубцов.

Читайте также: Новый планетарий скоро откроют в Харькове и готовят «невиданный» телескоп 📹

Автор: Николь Костенко-Лагутина
