Перший реклоузер з’явився у Липецькому районі: енергетики показали новинку
Про те, що у Циркунівській громаді встановили перший реклоузер, повідомили в АТ “Харківобленерго”.
У ході модернізації електричних мереж у Харківській області у Липецькому районі встановили перший реклоузер.
“Це сучасний автоматичний вимикач, який допомагає швидко знаходити та відключати пошкоджені ділянки мережі. Завдяки цьому вдасться уникати тривалих відключень світла”, – пояснили енергетики.
Також цим обладнанням можна керувати дистанційно за допомогою телекомунікаційних технологій.
“Товариство уважно слідкує за розробками в енергетичній сфері та впроваджує у своїй діяльності найкращі зразки. Незважаючи на війну, продовжуємо вдосконалювати й оновлювати наші мережі, щоб забезпечувати якісне та надійне електропостачання споживачів”, – зазначив начальник Липецького РЕМ Віктор Рубцов.
