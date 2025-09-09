Перший реклоузер з’явився у Липецькому районі: енергетики показали новинку

Про те, що у Циркунівській громаді встановили перший реклоузер, повідомили в АТ “Харківобленерго”.

У ході модернізації електричних мереж у Харківській області у Липецькому районі встановили перший реклоузер.

“Це сучасний автоматичний вимикач, який допомагає швидко знаходити та відключати пошкоджені ділянки мережі. Завдяки цьому вдасться уникати тривалих відключень світла”, – пояснили енергетики.

Також цим обладнанням можна керувати дистанційно за допомогою телекомунікаційних технологій.

“Товариство уважно слідкує за розробками в енергетичній сфері та впроваджує у своїй діяльності найкращі зразки. Незважаючи на війну, продовжуємо вдосконалювати й оновлювати наші мережі, щоб забезпечувати якісне та надійне електропостачання споживачів”, – зазначив начальник Липецького РЕМ Віктор Рубцов.