Перший реклоузер з’явився у Липецькому районі: енергетики показали новинку

Суспільство 09:52   09.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Перший реклоузер з’явився у Липецькому районі: енергетики показали новинку Фото: АТ “Харківобленерго”

Про те, що у Циркунівській громаді встановили перший реклоузер, повідомили в АТ “Харківобленерго”.

У ході модернізації електричних мереж у Харківській області у Липецькому районі встановили перший реклоузер.

У Циркунівській громаді встановили реклоузер
Фото: АТ “Харківобленерго”

“Це сучасний автоматичний вимикач, який допомагає швидко знаходити та відключати пошкоджені ділянки мережі. Завдяки цьому вдасться уникати тривалих відключень світла”, – пояснили енергетики.

У Циркунівській громаді встановили реклоузер
Фото: АТ “Харківобленерго”

Також цим обладнанням можна керувати дистанційно за допомогою телекомунікаційних технологій.

“Товариство уважно слідкує за розробками в енергетичній сфері та впроваджує у своїй діяльності найкращі зразки. Незважаючи на війну, продовжуємо вдосконалювати й оновлювати наші мережі, щоб забезпечувати якісне та надійне електропостачання споживачів”, – зазначив начальник Липецького РЕМ Віктор Рубцов.

Читайте також: Новий планетарій скоро відкриють у Харкові та готують «небачений» телескоп 📹

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
