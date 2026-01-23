Live

20 тисяч грн доплатять енергетикам і комунальникам за відновлювання

Суспільство 20:42   23.01.2026
Оксана Якушко
20 тисяч грн доплатять енергетикам і комунальникам за відновлювання

Доплатять працівникам аварійно-ремонтних бригад, які сьогодні повертають світло, тепло та воду до будинків українців та на підприємства.

Уряд схвалив постанову про початок експериментального проєкту з підтримки працівників аварійно-ремонтних бригад, які сьогодні повертають світло, тепло та воду до осель українців та на підприємства, повідомив перший віцепрем’єр-міністр та міністра енергетики України Денис Шмигаль.

«Щомісяця протягом січня-березня 2026 року вони будуть отримувати державну допомогу — додатково 20 тисяч гривень на руки», – заявив Шмигаль.

Доплати будуть отримувати працівники підприємств усіх форм власності:

☑️ паливно-енергетичного комплексу

☑️ житлово-комунального господарства

☑️ «Укрзалізниці» — від бригадирів до рядових фахівців, які безпосередньо залучені до відновлювальних робіт.

Читайте також: Вибух у Харкові: росіяни атакували за допомогою БпЛА Індустріальний район

Автор: Оксана Якушко
Популярно
20 тисяч грн доплатять енергетикам і комунальникам за відновлювання
20 тисяч грн доплатять енергетикам і комунальникам за відновлювання
23.01.2026, 20:42
Вибух у Харкові: росіяни атакували за допомогою БпЛА Індустріальний район
Вибух у Харкові: росіяни атакували за допомогою БпЛА Індустріальний район
23.01.2026, 17:27
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
20.01.2026, 13:20
Найкраща студентська робота: читачі “Об’єктива” визначили переможця
Найкраща студентська робота: читачі “Об’єктива” визначили переможця
23.01.2026, 17:45
15 років отримав диверсант, що підпалював релейні шафи Укрзалізниці у Харкові
15 років отримав диверсант, що підпалював релейні шафи Укрзалізниці у Харкові
23.01.2026, 18:20
Новини Харкова – головне 23 січня: розбещення дівчинки, загиблі від удару
Новини Харкова – головне 23 січня: розбещення дівчинки, загиблі від удару
23.01.2026, 16:49

Новини за темою:

16.01.2026
Правила комендантської години міняють, уночі можна виходити з дому (оновлено)
13.01.2026
Ні міністра оборони, ні міністра енергетики: Федорова і Шмигаля не призначили
03.01.2026
Кадрові перестановки продовжуються: на яку посаду висунули Дениса Шмигаля
12.11.2025
Міністр оборони побував на Харківщині: говорив із захисниками Вовчанська 📹
11.04.2025
Кабмін виділив гроші на оплату комуналки в медзакладах Харківщини


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «20 тисяч грн доплатять енергетикам і комунальникам за відновлювання», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2026 в 20:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Доплатять працівникам аварійно-ремонтних бригад, які сьогодні повертають світло, тепло та воду до будинків українців та на підприємства.".