20 тисяч грн доплатять енергетикам і комунальникам за відновлювання

Доплатять працівникам аварійно-ремонтних бригад, які сьогодні повертають світло, тепло та воду до будинків українців та на підприємства.

Уряд схвалив постанову про початок експериментального проєкту з підтримки працівників аварійно-ремонтних бригад, які сьогодні повертають світло, тепло та воду до осель українців та на підприємства, повідомив перший віцепрем’єр-міністр та міністра енергетики України Денис Шмигаль.

«Щомісяця протягом січня-березня 2026 року вони будуть отримувати державну допомогу — додатково 20 тисяч гривень на руки», – заявив Шмигаль.

Доплати будуть отримувати працівники підприємств усіх форм власності:

☑️ паливно-енергетичного комплексу

☑️ житлово-комунального господарства

☑️ «Укрзалізниці» — від бригадирів до рядових фахівців, які безпосередньо залучені до відновлювальних робіт.