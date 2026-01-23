20 тисяч грн доплатять енергетикам і комунальникам за відновлювання
Доплатять працівникам аварійно-ремонтних бригад, які сьогодні повертають світло, тепло та воду до будинків українців та на підприємства.
Уряд схвалив постанову про початок експериментального проєкту з підтримки працівників аварійно-ремонтних бригад, які сьогодні повертають світло, тепло та воду до осель українців та на підприємства, повідомив перший віцепрем’єр-міністр та міністра енергетики України Денис Шмигаль.
«Щомісяця протягом січня-березня 2026 року вони будуть отримувати державну допомогу — додатково 20 тисяч гривень на руки», – заявив Шмигаль.
Доплати будуть отримувати працівники підприємств усіх форм власності:
☑️ паливно-енергетичного комплексу
☑️ житлово-комунального господарства
☑️ «Укрзалізниці» — від бригадирів до рядових фахівців, які безпосередньо залучені до відновлювальних робіт.
Читайте також: Вибух у Харкові: росіяни атакували за допомогою БпЛА Індустріальний район
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Денис Шмыгаль, доплата, енергетики, комунальники, правительство;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «20 тисяч грн доплатять енергетикам і комунальникам за відновлювання», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2026 в 20:42;