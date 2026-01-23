По 20 тысяч грн доплатят энергетикам и коммунальщикам за восстановление

Доплатят работникам аварийно-ремонтных бригад, которые сегодня возвращают свет, тепло и воду в дома украинцев и на предприятия.

Правительство одобрило постановление о начале экспериментального проекта по поддержке работников аварийно-ремонтных бригад, которые сегодня возвращают свет, тепло и воду в дома украинцев и на предприятия, сообщил первый вице-премьер-министр и министра энергетики Украины Денис Шмигаль.

«Ежемесячно в течение января-марта 2026 года они будут получать государственную помощь — дополнительно 20 тысяч гривен на руки», — заявил Шмигаль.

Доплаты будут получать работники предприятий всех форм собственности:

☑️ топливно-энергетического комплекса

☑️ жилищно-коммунального хозяйства

☑️ «Укрзалізниці» — от бригадиров до рядовых специалистов, непосредственно вовлеченных в восстановительные работы.