Взрыв в Харькове: россияне атаковали с помощью БпЛА Индустриальный район
Россияне ударили боевым дроном, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Враг ударил боевым беспилотником по Индустриальному району. Последствия уточняем», – говорится в сообщении городского головы.
Сведений о потерпевших пока нет, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.
За 20 минут до взрыва в Харькове объявили воздушную тревогу. Мониторы сообщали об ударных боевых дронах, которые с разных сторон залетали в город.
Сейчас над Харьковом продолжают фиксировать вражеские БпЛА, сообщают Воздушные силы Украины.
23 января 2026 в 17:27