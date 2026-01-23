Live

Взрыв в Харькове: россияне атаковали с помощью БпЛА Индустриальный район

Происшествия 17:27   23.01.2026
Оксана Якушко
Взрыв в Харькове: россияне атаковали с помощью БпЛА Индустриальный район

Россияне ударили боевым дроном, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Враг ударил боевым беспилотником по Индустриальному району. Последствия уточняем», – говорится в сообщении городского головы.

Сведений о потерпевших пока нет, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

За 20 минут до взрыва в Харькове объявили ​​воздушную тревогу. Мониторы сообщали об ударных боевых дронах, которые с разных сторон залетали в город.

Сейчас над Харьковом продолжают фиксировать вражеские БпЛА, сообщают Воздушные силы Украины.

Автор: Оксана Якушко
