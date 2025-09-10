У Лозовій скасували погодинні відключення світла
Про те, що у Лозовій відновили цілодобову подачу електроенергії, повідомили у АТ “Харківобленерго”.
“Спеціалістам вдалося в повному обсязі відновити електропостачання у місті Лозова після ворожого обстрілу. Енергетики у стислі терміни заживили критичну інфраструктуру. Це дозволило забезпечити безперебійну роботу важливих для нормальної життєдіяльності міста об’єктів. Завдяки кропіткій та злагодженій роботі фахівців високовольтних та розподільчих мереж наразі всі споживачі – зі світлом”, – йдеться у повідомленні.
Водночас мешканців попереджають, що надалі світло все ще можуть відключати для проведення аварійно-відновлювальних робіт.
Нагадаємо, у Лозовій були погодинні відключення через російський обстріл. Атака на Лозову розпочалася в ніч проти 5 серпня близько 03:00. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, вона тривала близько двох годин. За цей час по місту вдарили 33 БпЛА. Внаслідок обстрілів пошкоджена залізнична інфраструктура – горіли дахи депо та вокзалу. Загинув черговий механік одного із підрозділів. Серед десяти постраждалих – чотири залізничники, вони госпіталізовані у стані легкої та середньої тяжкості. Ще п’ятеро людей, у тому числі двоє дітей, отримали гостру реакцію на стрес, одна людина отримала поранення склом. В облуправлінні ДСНС у Харківській області уточнили, що на місцях “прильотів” виникли пожежі. Тим часом мер Лозової Сергій Зеленський назвав нічну атаку міста «справжнім терором мирних людей». У Лозовій намагаються відновити водопостачання та повернути світло. Крім того, внаслідок атаки тимчасово змінили маршрути деякі приміські потяги.
Новини за темою:
Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2025 в 10:49
