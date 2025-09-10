Тепловики показали, як у Шевченківському районі готуються до холодів

У КП “Харківські теплові мережі” показали, де у Шевченківському районі йдуть роботи з підготовки до опалювального сезону.

Так, на вулиці Старицького енергетики замінюють магістральний водогін, діаметром 630 міліметрів. Методом санації прокладають поліпропіленову трубу усередині старих водопроводів.

“Дана магістраль була в жахливому стані, постійно були пориви на цій магістралі. Було ухвалено рішення про заміну водоводу, діаметром 630 міліметрів. До цього проклали водовід до однієї точки, тепер приєднали і тягнуть до іншої, сюди, до Балакірєва. Цей мікрорайон живить повністю Старицького, потім 23 серпня, водовід Дерев’янка. Уся округа залежить від цього водоводу”, – зазначив начальник Шевченківської філії об’єднаного підприємства Володимир Комарницький.

Він наголосив: мережі великих діаметрів вже почали замінювати у квітні-травні – одразу після закінчення попереднього опалювального сезону. А за час повномасштабної війни вже оновили 75% проблемних ділянок тепломагістралей.

Нагадаємо, КП «Харківводоканал» було реорганізовано шляхом приєднання до КП «Харківські теплові мережі». Рішення ухвалили на позачерговій сесії міськради 30 квітня. Така реорганізація сприятиме комплексному використанню матеріальних ресурсів для оптимального надання комунальних послуг, дасть змогу не підвищувати тарифи упродовж дії воєнного стану та протягом певного часу після його припинення, а також забезпечить надання якісних та безперебійних комунальних послуг, — пояснювали у мерії.

Раніше мер Ігор Терехов повідомляв, що до опалювального сезону готуються постійно. Після досвіду попередніх років усі розуміють, що цей період може бути дуже важким, сказав мер, згадуючи про зиму, коли систему опалення в місті довелося перезапускати через ворожі обстріли дев’ять разів. Міський голова уточнив, що не може розповісти всі подробиці, проте запевнив, що “рухаються у цьому напрямку”.