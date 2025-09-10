Тепловики показали, как в Шевченковском районе готовятся к холодам

В КП «Харьковские тепловые сети» показали, где в Шевченковском районе идут работы по подготовке к отопительному сезону.

Так на улице Старицкого энергетики заменяют магистральный водопровод, диаметром 630 миллиметров. Методом санации прокладывают полипропиленовую трубу внутри старых водопроводов.

«Данная магистраль была в ужасном состоянии, постоянно были порывы на этой магистрали. Было принято решение о замене водовода, диаметром 630 миллиметров. До этого проложили водовод к одной точке, теперь присоединили и тянут к другой, сюда, к Балакиреву. Этот микрорайон питает полностью Старицкого, затем 23 августа и водовод Деревянко. Вся округа зависит от этого водовода», – отметил начальник Шевченковского филиала объединенного предприятия Владимир Комарницкий.

Он акцентировал: сети больших диаметров уже начали заменять в апреле-мае – сразу после окончания предыдущего отопительного сезона. А всего за время полномасштабной войны уже обновили 75% проблемных участков тепломагистралей.

Видео: КП «ХТС»

Напомним, КП «Харьковводоканал» реорганизовали путем присоединения к КП «Харьковские тепловые сети». Решение приняли на внеочередной сессии горсовета 30 апреля. Такая реорганизация будет способствовать комплексному использованию материальных ресурсов для оптимального предоставления коммунальных услуг, позволит не повышать тарифы во время военного положения и в течение определенного времени после его прекращения, а также обеспечит предоставление качественных и бесперебойных коммунальных услуг, — объясняли в мэрии.

Ранее мэр Игорь Терехов сообщал, что к отопительному сезону готовятся постоянно. После опыта предыдущих годов все понимают, что этот период может выдаться очень тяжелым, сказал мэр, упоминая о зиме, когда систему отопления в городе пришлось перезапускать из-за вражеских обстрелов девять раз. Городской голова уточнил, что не может рассказать все подробности, однако заверил, что «двигаются в этом направлении».