Live
  • Чт 28.08.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.32
  • EUR 47.88

«Не могу рассказать детали»: о трудностях при подготовке к холодам сообщил мэр

Записано 11:15   28.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
«Не могу рассказать детали»: о трудностях при подготовке к холодам сообщил мэр

В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов ответил на вопрос ведущей, с каким трудностями столкнули во время подготовки к отопительному сезону.

По словам Терехова, к отопительному сезону готовятся постоянно. После опыта предыдущих годов все понимают, что этот период может выдаться очень тяжелым, сказал мэр, упоминая о зиме, когда систему отопления в городе пришлось перезапускать из-за вражеских обстрелов девять раз.

«Поэтому мы пристальное внимание уделяем сегодня подготовке к отопительному сезону. Это предприятия «Харьковские тепловые сети, «Харьковводоканал». Для нас это очень важно. Кроме того, работаем над тем, чтобы сделать в Харькове так называемый «энергетический остров». Для нас это задача №1. Да, двигаемся. Я не могу рассказать все подробности. Я хочу сказать, что мы двигаемся в этом направлении. Готовимся к отопительному сезону, потому что прекрасно понимаем, что враг разрушает нам энергетическую структуру», – отметил городской голова.

Ввиду этого, объяснил Терехов, понимают, что город должен быть готов в любым вызовам.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Прицельным ударом РФ уничтожила Интерсити «Киев-Харьков»: изменения маршрутов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)
Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)
26.08.2025, 14:51
Новости Харькова — главное 28 августа: массированный обстрел, разрушения
Новости Харькова — главное 28 августа: массированный обстрел, разрушения
28.08.2025, 11:02
Прицельным ударом РФ уничтожила Интерсити «Киев-Харьков»: изменения маршрутов
Прицельным ударом РФ уничтожила Интерсити «Киев-Харьков»: изменения маршрутов
28.08.2025, 09:50
Десятки раненых, разрушены многоэтажки – ночные «прилеты» в Киеве
Десятки раненых, разрушены многоэтажки – ночные «прилеты» в Киеве
28.08.2025, 10:50
Передовые подразделения россиян обходят Купянск на Харьковщине – Машовец
Передовые подразделения россиян обходят Купянск на Харьковщине – Машовец
26.08.2025, 19:11
«Не могу рассказать детали»: о трудностях при подготовке к холодам сообщил мэр
«Не могу рассказать детали»: о трудностях при подготовке к холодам сообщил мэр
28.08.2025, 11:15

Новости по теме:

10:30
Терехов собирает депутатов, чтобы рассмотреть вопрос обороны Харькова
10:00
Терехов сегодня шел на работу пешком – что он заметил в Харькове
11:20
Терехов вновь созывает депутатов, прошлая сессия была четыре дня назад
09:34
«На Харьков что-то летит»: прислушиваться к тревогам призвал Терехов
17:35
Сколько харьковчан подали заявления на єВідновлення, рассказал Терехов (видео)

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: ««Не могу рассказать детали»: о трудностях при подготовке к холодам сообщил мэр»; из категории Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 августа 2025 в 11:15;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов ответил на вопрос ведущей, с каким трудностями столкнули во время подготовки к отопительному сезону.".