«Не могу рассказать детали»: о трудностях при подготовке к холодам сообщил мэр

В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов ответил на вопрос ведущей, с каким трудностями столкнули во время подготовки к отопительному сезону.

По словам Терехова, к отопительному сезону готовятся постоянно. После опыта предыдущих годов все понимают, что этот период может выдаться очень тяжелым, сказал мэр, упоминая о зиме, когда систему отопления в городе пришлось перезапускать из-за вражеских обстрелов девять раз.

«Поэтому мы пристальное внимание уделяем сегодня подготовке к отопительному сезону. Это предприятия «Харьковские тепловые сети, «Харьковводоканал». Для нас это очень важно. Кроме того, работаем над тем, чтобы сделать в Харькове так называемый «энергетический остров». Для нас это задача №1. Да, двигаемся. Я не могу рассказать все подробности. Я хочу сказать, что мы двигаемся в этом направлении. Готовимся к отопительному сезону, потому что прекрасно понимаем, что враг разрушает нам энергетическую структуру», – отметил городской голова.

Ввиду этого, объяснил Терехов, понимают, что город должен быть готов в любым вызовам.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»