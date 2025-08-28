Live
  • Чт 28.08.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.32
  • EUR 47.88

Прицельным ударом РФ уничтожила Интерсити «Киев-Харьков»: изменения маршрутов

Происшествия 09:50   28.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Прицельным ударом РФ уничтожила Интерсити «Киев-Харьков»: изменения маршрутов Фото: Александр Перцовский/Facebook

Об изменении маршрутов поездов из-за ночной массированной атаки РФ в Украине, сообщили в АО «Укрзалізниця».

«Этой ночью российские войска нанесли целенаправленный удар по гражданскому пассажирскому подвижному составу. Под ударом находился, в частности, парк скоростных поездов Интерсити+. Благодаря слаженным действиям железнодорожников – работников депо – возгорание на объекте удалось ликвидировать. Один поезд существенно поврежден», – написали в «Укрзалізниці».

Полностью уничтоженный поезд должен был сегодня выйти на маршрут Киев-Харьков, рассказал председатель правления «Укрзалізниці» Александр Перцовский.

«Удар – прицельный. Исключительно гражданские пассажирские операции. Восстановим и расширим парк, несмотря ни на что. А сейчас – рейсы не отменяем, на маршрут станут пассажирские вагоны, в т.ч. те, что только что приняли с завода», – добавил Перцовский.

Уничтоженный Интерсити
Фото: Александр Перцовский/Facebook

«В настоящее время продолжается ликвидация последствий повреждений железнодорожной инфраструктуры в районе Козятина, поезда, которые курсируют в сообщении между Киевом и Львовом через поврежденный участок, временно следуют измененным маршрутом через станции Коростень — Звягель — Шепетовка — Здолбунов — Львов. Для пассажиров, направлявшихся к станциям Хмельницкий и Винница на участках Шепетовка — Винница и Шепетовка — Хмельницкий организовано автобусное сообщение. Для пассажиров, следующих до/из Тернополя (поезда №21 и № 103) организована пересадка на станции Красное», – говорится в сообщении.

Поезда, которые едут из Жмеринского направления в Киев и находятся на участке Винница — Козятин придут с задержкой пять и более часов:

№106 Одесса — Киев,
№74 Перемышль — Харьков,
№22/104 Львов — Харьков / Краматорск.

Ряд поездов Интерсити+ будут отправляться из Киева и следовать с задержкой до двух часов:

№743 Киев – Львов;
№732 Киев – Запорожье;
№722 Киев – Харьков;
№712 Киев — Краматорск.

«Международный поезд №23 Киев — Хелм будет следовать сегодня с задержкой в ​​районе 6 часов из-за прогнозируемого опоздания обратного рейса. Мы работаем, чтобы сократить время задержки обратного рейса на границе и максимально ускорить время пограничных операций. Вокзал станции Киев-Пассажирский работает и отправляет поезда, задержанные из-за тревоги. Пассажиры, не успевшие на свои рейсы, смогут отправиться другими рейсами этого направления со своими билетами на предыдущий поезд», – добавили железнодорожники.

И уточнили, что на данный момент делают все возможное, чтобы максимально сократить время задержки поездов.

Читайте также: Десятки раненых, разрушены многоэтажки – ночные «прилеты» в Киеве

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)
Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)
26.08.2025, 14:51
Новости Харькова — главное 28 августа: массированный обстрел, разрушения
Новости Харькова — главное 28 августа: массированный обстрел, разрушения
28.08.2025, 11:02
Прицельным ударом РФ уничтожила Интерсити «Киев-Харьков»: изменения маршрутов
Прицельным ударом РФ уничтожила Интерсити «Киев-Харьков»: изменения маршрутов
28.08.2025, 09:50
Десятки раненых, разрушены многоэтажки – ночные «прилеты» в Киеве
Десятки раненых, разрушены многоэтажки – ночные «прилеты» в Киеве
28.08.2025, 10:50
Передовые подразделения россиян обходят Купянск на Харьковщине – Машовец
Передовые подразделения россиян обходят Купянск на Харьковщине – Машовец
26.08.2025, 19:11
«Не могу рассказать детали»: о трудностях при подготовке к холодам сообщил мэр
«Не могу рассказать детали»: о трудностях при подготовке к холодам сообщил мэр
28.08.2025, 11:15

Новости по теме:

15:31
Работник «Укрзалізниці» на Харьковщине оказался агентом ФСБ — СБУ
14:52
Харьковский поезд – в тройке самых популярных за неделю: ситуация с билетами
12:23
Какие пригородные рейсы отменили на Харьковщине из-за непогоды
23:04
Из-за разгула стихии на Харьковщине в регионе задерживаются поезда
19:27
Женские купе появятся еще в одном поезде из Харькова

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Прицельным ударом РФ уничтожила Интерсити «Киев-Харьков»: изменения маршрутов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 августа 2025 в 09:50;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об изменении маршрутов поездов из-за ночной массированной атаки РФ в Украине, сообщили в «Укрзалізниці».".