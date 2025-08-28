Прицельным ударом РФ уничтожила Интерсити «Киев-Харьков»: изменения маршрутов
Об изменении маршрутов поездов из-за ночной массированной атаки РФ в Украине, сообщили в АО «Укрзалізниця».
«Этой ночью российские войска нанесли целенаправленный удар по гражданскому пассажирскому подвижному составу. Под ударом находился, в частности, парк скоростных поездов Интерсити+. Благодаря слаженным действиям железнодорожников – работников депо – возгорание на объекте удалось ликвидировать. Один поезд существенно поврежден», – написали в «Укрзалізниці».
Полностью уничтоженный поезд должен был сегодня выйти на маршрут Киев-Харьков, рассказал председатель правления «Укрзалізниці» Александр Перцовский.
«Удар – прицельный. Исключительно гражданские пассажирские операции. Восстановим и расширим парк, несмотря ни на что. А сейчас – рейсы не отменяем, на маршрут станут пассажирские вагоны, в т.ч. те, что только что приняли с завода», – добавил Перцовский.
«В настоящее время продолжается ликвидация последствий повреждений железнодорожной инфраструктуры в районе Козятина, поезда, которые курсируют в сообщении между Киевом и Львовом через поврежденный участок, временно следуют измененным маршрутом через станции Коростень — Звягель — Шепетовка — Здолбунов — Львов. Для пассажиров, направлявшихся к станциям Хмельницкий и Винница на участках Шепетовка — Винница и Шепетовка — Хмельницкий организовано автобусное сообщение. Для пассажиров, следующих до/из Тернополя (поезда №21 и № 103) организована пересадка на станции Красное», – говорится в сообщении.
Поезда, которые едут из Жмеринского направления в Киев и находятся на участке Винница — Козятин придут с задержкой пять и более часов:
№106 Одесса — Киев,
№74 Перемышль — Харьков,
№22/104 Львов — Харьков / Краматорск.
Ряд поездов Интерсити+ будут отправляться из Киева и следовать с задержкой до двух часов:
№743 Киев – Львов;
№732 Киев – Запорожье;
№722 Киев – Харьков;
№712 Киев — Краматорск.
«Международный поезд №23 Киев — Хелм будет следовать сегодня с задержкой в районе 6 часов из-за прогнозируемого опоздания обратного рейса. Мы работаем, чтобы сократить время задержки обратного рейса на границе и максимально ускорить время пограничных операций. Вокзал станции Киев-Пассажирский работает и отправляет поезда, задержанные из-за тревоги. Пассажиры, не успевшие на свои рейсы, смогут отправиться другими рейсами этого направления со своими билетами на предыдущий поезд», – добавили железнодорожники.
И уточнили, что на данный момент делают все возможное, чтобы максимально сократить время задержки поездов.
