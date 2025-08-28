Прицільним ударом РФ знищила Інтерсіті “Київ-Харків”: зміни маршрутів
Про зміну маршрутів поїздів через нічну масовану атаку РФ в Україні, повідомили в АТ “Укрзалізниця”.
“Цієї ночі російські війська здійснили цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. Під ударом був, зокрема, парк швидкісних поїздів Інтерсіті+. Завдяки злагодженим діям залізничників — працівників депо — загоряння на об’єкті вдалося ліквідувати. Один поїзд суттєво ушкоджено“, – написали в “Укрзалізниці”.
Повністю знищений поїзд мав сьогодні вийти на маршрут Київ-Харків, розповів голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.
“Удар – прицільний. Виключно цивільні пасажирські операції. Відновимо та розширимо парк попри все. А зараз – рейси не скасовуємо, на маршрут стануть пасажирські вагони, в т.ч. ті, що тільки-но прийняли із заводу“, – додав Перцовський.
“Наразі триває ліквідація наслідків пошкоджень залізничної інфраструктури в районі Козятина, поїзди, що курсують у сполученні між Києвом та Львовом через пошкоджену ділянку, тимчасово прямують зміненим маршрутом через станції Коростень — Звягель — Шепетівка — Здолбунів — Львів. Для пасажирів, які прямували до станцій Хмельницький та Вінниця на ділянках Шепетівка — Вінниця та Шепетівка — Хмельницький організовано автобусне сполучення. Для пасажирів, які прямують до/з Тернополя (поїзди №21 та № 103) організовано пересадку на станції Красне“, – йдеться у повідомленні.
Поїзди, які їдуть зі Жмеринського напрямку на Київ та наразі знаходяться на ділянці Вінниця — Козятин прийдуть із затримкою 5 та більше годин:
№106 Одеса — Київ,
№74 Перемишль — Харків,
№22/104 Львів — Харків / Краматорськ.
Низка поїздів Інтерсіті+ відправлятимуться із Києва та прямуватимуть із затримкою до 2-х годин:
№743 Київ – Львів;
№732 Київ – Запоріжжя;
№722 Київ – Харків;
№712 Київ – Краматорськ.
“Міжнародний поїзд №23 Київ – Хелм прямуватиме сьогодні із затримкою в районі шести годин через прогнозоване запізнення зворотного рейсу. Ми працюємо, щоб скоротити час затримки зворотного рейсу на кордоні та максимально пришвидшити час прикордонних операцій. Вокзал станції Київ-Пасажирський працює та відправляє поїзди, які були затримані через тривогу. Пасажири, які не встигли на свої рейси зможуть відправитися іншими рейсами цього напрямку зі своїми квитками на попередній поїзд”, – додали залізничники.
І уточнили, що зараз роблять все можливе, щоб максимально скоротити час затримки поїздів.
