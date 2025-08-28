Live
"Не можу розказати деталі": про виклики при підготовці до зими розповів мер

Записано 11:15   28.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Не можу розказати деталі”: про виклики при підготовці до зими розповів мер

В етері нацмарафону мер Ігор Терехов відповів на питання ведучої, з якими труднощами зіткнулися під час підготовки до опалювального сезону.

За словами Терехова, до опалювального сезону готуються постійно. Після досвіду попередніх років усі розуміють, що цей період може бути дуже важким, сказав мер, згадуючи про зиму, коли систему опалення в місті довелося перезапускати через ворожі обстріли дев’ять разів.

Тому ми пильну увагу приділяємо сьогодні підготовки до опалювального сезону. Це підприємство “Харківські теплові мережі, “Харківводоканал”. Для нас це дуже важливо.Крім цього, працюємо над тим, щоб зробити в Харкові так званий “енергетичний острів”. Для нас це завдання №1. Так, рухаємось. Я не можу розказати всі деталі. Я хочу сказати, що ми рухаємося в цьому напрямку. Готуємось до опалювального сезону, бо чудово розуміємо, що ворог руйнує нам енергетичну інфраструктуру“, – зазначив міський голова.

Зважаючи на це, пояснив Терехов, розуміють, що місто має бути готове до будь-яких викликів.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Читайте також: Прицільним ударом РФ знищила Інтерсіті «Київ-Харків»: зміни маршрутів

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
