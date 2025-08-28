“Не можу розказати деталі”: про виклики при підготовці до зими розповів мер
В етері нацмарафону мер Ігор Терехов відповів на питання ведучої, з якими труднощами зіткнулися під час підготовки до опалювального сезону.
За словами Терехова, до опалювального сезону готуються постійно. Після досвіду попередніх років усі розуміють, що цей період може бути дуже важким, сказав мер, згадуючи про зиму, коли систему опалення в місті довелося перезапускати через ворожі обстріли дев’ять разів.
“Тому ми пильну увагу приділяємо сьогодні підготовки до опалювального сезону. Це підприємство “Харківські теплові мережі, “Харківводоканал”. Для нас це дуже важливо.Крім цього, працюємо над тим, щоб зробити в Харкові так званий “енергетичний острів”. Для нас це завдання №1. Так, рухаємось. Я не можу розказати всі деталі. Я хочу сказати, що ми рухаємося в цьому напрямку. Готуємось до опалювального сезону, бо чудово розуміємо, що ворог руйнує нам енергетичну інфраструктуру“, – зазначив міський голова.
Зважаючи на це, пояснив Терехов, розуміють, що місто має бути готове до будь-яких викликів.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Читайте також: Прицільним ударом РФ знищила Інтерсіті «Київ-Харків»: зміни маршрутів
Новини за темою:
- Категорії: Записано, Оригінально, Харків; Теги: мэр, отопительный сезон, терехов, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «“Не можу розказати деталі”: про виклики при підготовці до зими розповів мер»; з категорії Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2025 в 11:15;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону мер Ігор Терехов відповів на питання ведучої, з якими труднощами зіткнулися під час підготовки до опалювального сезону.".