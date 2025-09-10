Еще одну футбольную команду хотят создать в Харькове (видео)

Харьковская команда по ампфутболу, состоящая в основном из ветеранов с ампутациями, успешно стартовала на чемпионате Украины и по итогам трех туров занимает пятое из десяти мест в турнирной таблице. Почему в Харькове совсем скоро может появиться вторая команда по ампфутболу и как ребятам обещает помочь областная ассоциация, корреспонденту МГ «Объектив» рассказал Владимир Лях, собравший весной первых игроков.

«У нас хорошие новости, — говорит Лях. — Из 18 команд по ампфутболу, которые сейчас зарегистрированы в Украине, мы попали в десятку первого в истории чемпионата Украины по ампфутболу, который официально стартовал под эгидой Украинской ассоциации футбола, Министерства по делам ветеранов и Департамента молодежи и спорта. В этом турнире мы провели первые три выездные игры. У нас одно поражение, две победы. Поэтому на сегодняшний день закрепились в середине турнирной таблицы и ждем. Открытие было в Киеве. Далее нас ждут Львов, Черкассы, Ивано-Франковск».

По словам основателя харьковской команды, все участники в рамках чемпионата Украины сыграют между собой по одному матчу.

«В ноябре будут определены шесть команд, которые займут места с первого по шестое, они попадут в Премьер-лигу Украины по ампфутболу. А те, кто займут с седьмого по десятое место, будут соревноваться в Первой лиге Украины по ампфутболу… Тот, кто займет первое место, попадет в Лигу чемпионов и будет выступать на международной арене», — пояснил Лях.

Он отметил, что в заявку официально попали 14 игроков, тогда как в целом в команде уже есть 20 человек. Все они имеют ампутации, кроме двоих гражданских вратарей — у них врожденные нарушения верхней конечности.

«К концу года, я думаю, что в Харькове будет уже две команды по ампфутболу. Мы расширяемся, чтобы две команды из Харькова участвовали в этом чемпионате», — прогнозирует Лях.

По его словам, с тренировочным процессом проблем нет, поле команде продолжают предоставлять бесплатно. Затраты на матчи в рамках чемпионата Украины, в частности на проезд, проживание и питание, компенсируют. А вот на организацию товарищеских игр ищут финансирование.

«На сегодняшний день на нас обратили внимание Харьковская областная ассоциация футбола, которую возглавляет Олег Синегубов. У нас был с ним круглый стол. Он нам пообещал, что у нас будет собственный автобус. Пообещал нам более расширенные раздевалки для ребят, которые нуждаются в специальных туалетах, душевых. Также на решении вопрос логистики. Некоторые наши ребята ездят за 120 километров на тренировки. Есть ребята, которые ездят из Берестина, из Валок, из Рогани. Также сказал (Синегубов — ред.), что попытается решить на уровне громад, чтобы ребят привозили и отвозили домой, или, например, обеспечивали топливом, чтобы они на своих автомобилях приезжали и хотя бы не тратили средства на проезд на тренировки», — добавил Лях.