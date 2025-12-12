С ветеранами из Салтовского района Харькова встретился Терехов (фото)

Мэр Игорь Терехов встретился с представителями общественной организации «Организация ветеранов Украины Салтовского района города Харькова».

В мероприятии приняли участие около 70 членов организации, заместитель мэра Нелли Цыбульник, представители департаментов городского совета и райадминистрации, информирует пресс-служба горсовета.

На встрече поднимали вопросы жизнедеятельности Салтовского района, социальной защиты ветеранов, состояния жилищно-коммунальной инфраструктуры, а также дальнейшего сотрудничества городских властей с ветеранскими организациями.

Терехов поблагодарил ветеранское сообщество за стойкость, неравнодушие и ежедневную работу в чрезвычайно сложных условиях. Мэр подчеркнул, что именно такие организации являются важной опорой для города.

«Всем непросто, но город делает все возможное в этих условиях. Для меня важно, что вы остаетесь активными, помогаете людям, поддерживаете наших защитников, занимаетесь гуманитарной работой», — отметил мэр.

Терехов также вручил благодарности городского головы активистам ветеранского движения.