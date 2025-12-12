Live

С ветеранами из Салтовского района Харькова встретился Терехов (фото)

Политика 20:48   12.12.2025
Елена Нагорная
С ветеранами из Салтовского района Харькова встретился Терехов (фото) Фото: Харьковский горсовет

Мэр Игорь Терехов встретился с представителями общественной организации «Организация ветеранов Украины Салтовского района города Харькова».

В мероприятии приняли участие около 70 членов организации, заместитель мэра Нелли Цыбульник, представители департаментов городского совета и райадминистрации, информирует пресс-служба горсовета.

На встрече поднимали вопросы жизнедеятельности Салтовского района, социальной защиты ветеранов, состояния жилищно-коммунальной инфраструктуры, а также дальнейшего сотрудничества городских властей с ветеранскими организациями.

Фото: Харьковский горсовет

Терехов поблагодарил ветеранское сообщество за стойкость, неравнодушие и ежедневную работу в чрезвычайно сложных условиях. Мэр подчеркнул, что именно такие организации являются важной опорой для города.

«Всем непросто, но город делает все возможное в этих условиях. Для меня важно, что вы остаетесь активными, помогаете людям, поддерживаете наших защитников, занимаетесь гуманитарной работой», — отметил мэр.

Фото: Харьковский горсовет

Терехов также вручил благодарности городского головы активистам ветеранского движения.

Читайте также: Цель — защитить права ветеранов: форум состоялся на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Стрельба произошла в подъезде многоэтажки в Харькове: что известно
Стрельба произошла в подъезде многоэтажки в Харькове: что известно
12.12.2025, 12:41
«Продолжение будет» — Терехов поздравил «Металлист» со 100-летним юбилеем 📷
«Продолжение будет» — Терехов поздравил «Металлист» со 100-летним юбилеем 📷
11.12.2025, 14:23
Зеленский приехал в Купянск вместе с Сырским: зачистка города еще продолжается
Зеленский приехал в Купянск вместе с Сырским: зачистка города еще продолжается
12.12.2025, 17:30
Новости Харькова – главное 12 декабря: окрестности Купянска освободили
Новости Харькова – главное 12 декабря: окрестности Купянска освободили
12.12.2025, 18:00
Массированные удары БпЛА по Харьковщине: попадание по АЗС, пожары (фото)
Массированные удары БпЛА по Харьковщине: попадание по АЗС, пожары (фото)
12.12.2025, 16:51
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 декабря — график
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 декабря — график
12.12.2025, 20:58

Новости по теме:

12.12.2025
Цель — защитить права ветеранов: форум состоялся на Харьковщине
12.12.2025
«Забота рядом»: поддержку воинов ВСУ и их семей обсудили в Роганской громаде
06.12.2025
Ветеранов и их семьи собирали в одной из громад Харьковщины: зачем
02.12.2025
На Харьковщине собирали специалистов по сопровождению ветеранов: что обсуждали
01.12.2025
«Турбота поруч»: в Староверовской громаде ХОВА провела встречу с ветеранами


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «С ветеранами из Салтовского района Харькова встретился Терехов (фото)», то посмотрите больше в разделе Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2025 в 20:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов встретился с представителями общественной организации «Организация ветеранов Украины Салтовского района города Харькова».".