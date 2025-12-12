Live

З ветеранами з Салтівського району Харкова зустрівся Терехов (фото)

Політика 20:48   12.12.2025
Олена Нагорна
З ветеранами з Салтівського району Харкова зустрівся Терехов (фото) Фото: Харківська міськрада

Мер Ігор Терехов провів зустріч з представниками громадської організації «Організація ветеранів України Салтівського району міста Харкова».

У заході взяли участь близько 70 членів організації, заступник міського голови Неллі Цибульник, представники департаментів міської ради та райадміністрації, повідомляє пресслужба міськради.

На зустрічі порушували питання життєдіяльності Салтівського району, соціального захисту ветеранів, стану житлово-комунальної інфраструктури, а також подальшої співпраці міської влади з ветеранськими організаціями.

Фото: Харківська міськрада

Терехов подякував ветеранській спільноті за стійкість, небайдужість і щоденну роботу в надзвичайно складних умовах. Міський голова наголосив, що саме такі організації є важливою опорою для міста.

«Усім непросто, але місто робить усе можливе в цих умовах. Для мене важливо, що ви залишаєтеся активними, допомагаєте людям, підтримуєте наших захисників, займаєтеся гуманітарною роботою», – зазначив мер.

Фото: Харківська міськрада

Терехов також вручив подяки міського голови активістам ветеранського руху.

Читайте також: Мета – захистити права ветеранів: форум відбувся на Харківщині

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Як відключатимуть світло в Харківській області 13 грудня — графік
Як відключатимуть світло в Харківській області 13 грудня — графік
12.12.2025, 20:58
Зеленський приїхав до Куп’янська разом із Сирським: зачистка міста ще триває
Зеленський приїхав до Куп’янська разом із Сирським: зачистка міста ще триває
12.12.2025, 17:30
Електрокар збив дівчину на Ландау в Харкові: поліція шукає свідків ДТП (фото)
Електрокар збив дівчину на Ландау в Харкові: поліція шукає свідків ДТП (фото)
12.12.2025, 18:10
Рибу і молюсків винесе хвиля: що очікує Печенізьке водосховище у разі підриву
Рибу і молюсків винесе хвиля: що очікує Печенізьке водосховище у разі підриву
12.12.2025, 18:09
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
12.12.2025, 16:44
«Багато росіяни говорили про Куп’янськ – ми бачимо»: Зеленський відвідав місто
«Багато росіяни говорили про Куп’янськ – ми бачимо»: Зеленський відвідав місто
12.12.2025, 14:47

Новини за темою:

12.12.2025
Бювети з безплатною водою у Харкові: скільки їх буде до початку 2026-го
12.12.2025
Не відрізняємось від всієї України – Терехов про ситуацію зі світлом у Харкові
11.12.2025
«Продовження буде» – Терехов привітав «Металіст» зі 100-річним ювілеєм (фото)
10.12.2025
Не томограф: Терехов розповів, що купив військовий шпиталь за 15 млн з бюджету
09.12.2025
Кошти на підземні дитсадки передбачать у бюджеті Харкова-2026 (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «З ветеранами з Салтівського району Харкова зустрівся Терехов (фото)», то перегляньте більше у розділі Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2025 в 20:48;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов провів зустріч з представниками громадської організації «Організація ветеранів України Салтівського району міста Харкова».".