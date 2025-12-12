З ветеранами з Салтівського району Харкова зустрівся Терехов (фото)
Мер Ігор Терехов провів зустріч з представниками громадської організації «Організація ветеранів України Салтівського району міста Харкова».
У заході взяли участь близько 70 членів організації, заступник міського голови Неллі Цибульник, представники департаментів міської ради та райадміністрації, повідомляє пресслужба міськради.
На зустрічі порушували питання життєдіяльності Салтівського району, соціального захисту ветеранів, стану житлово-комунальної інфраструктури, а також подальшої співпраці міської влади з ветеранськими організаціями.
Терехов подякував ветеранській спільноті за стійкість, небайдужість і щоденну роботу в надзвичайно складних умовах. Міський голова наголосив, що саме такі організації є важливою опорою для міста.
«Усім непросто, але місто робить усе можливе в цих умовах. Для мене важливо, що ви залишаєтеся активними, допомагаєте людям, підтримуєте наших захисників, займаєтеся гуманітарною роботою», – зазначив мер.
Терехов також вручив подяки міського голови активістам ветеранського руху.
Читайте також: Мета – захистити права ветеранів: форум відбувся на Харківщині
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Харків; Теги: Ігор Терехов, ветераны, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «З ветеранами з Салтівського району Харкова зустрівся Терехов (фото)», то перегляньте більше у розділі Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2025 в 20:48;