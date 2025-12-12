З ветеранами з Салтівського району Харкова зустрівся Терехов (фото)

Мер Ігор Терехов провів зустріч з представниками громадської організації «Організація ветеранів України Салтівського району міста Харкова».

У заході взяли участь близько 70 членів організації, заступник міського голови Неллі Цибульник, представники департаментів міської ради та райадміністрації, повідомляє пресслужба міськради.

На зустрічі порушували питання життєдіяльності Салтівського району, соціального захисту ветеранів, стану житлово-комунальної інфраструктури, а також подальшої співпраці міської влади з ветеранськими організаціями.

Терехов подякував ветеранській спільноті за стійкість, небайдужість і щоденну роботу в надзвичайно складних умовах. Міський голова наголосив, що саме такі організації є важливою опорою для міста.

«Усім непросто, але місто робить усе можливе в цих умовах. Для мене важливо, що ви залишаєтеся активними, допомагаєте людям, підтримуєте наших захисників, займаєтеся гуманітарною роботою», – зазначив мер.

Терехов також вручив подяки міського голови активістам ветеранського руху.