Мета – захистити права ветеранів: форум відбувся на Харківщині
Форум «Згуртовані заради відновлення та зміцнення прав людини» відбувся на Харківщині.
У ньому взяли участь представники управління у справах ветеранів ХОВА та КЗ «Ветеранський простір «Пліч-о-пліч» обласної ради, повідомляється на сайті ОВА.
На заході обговорювали захист прав ветеранів війни та членів їхніх родин в умовах воєнного стану і важливість впровадження нових ефективних практик у цій сфері. Присутні мали можливість отримати відповіді на свої запитання.
У межах ініціативи було проведено 15 тренінгів щодо організації та надання психологічної допомоги й соціальної реінтеграції ветеранів та ветеранок Харківської області в життя громад. Долучитися до навчання можна було у дистанційному форматі.
«Наразі в регіоні вже працюють 118 фахівців із супроводу та 18 спеціалізованих хабів. Для посилення підтримки ветеранської спільноти, яка налічує понад 109 тисяч осіб, необхідно активізувати роботи безпосередньо на території кожної з громад Харківської області», – зазначила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.
Мережа «Згуртовані заради відновлення» охопила навчально-консультаційними заходами 336 фахівців з 48 громад регіону та обʼєднала фахівців із супроводу ветеранів і демобілізованих осіб, представників громадських організацій, а також працівників соціальних служб, медичних закладів, комунальних установ та інших інституцій, що надають послуги ветеранам.
Мережу створено завдяки комплексній підтримці міжнародних партнерів. Програма Розвитку ООН забезпечила ветеранський простір необхідними меблями та оргтехнікою. Уряд Німеччини та Німецьке Товариство міжнародного співробітництва GIZ надали допомогу у заснуванні самої мережі й проведенні навчань для її учасників. Партнером ініціативи також виступила організація ActionAid Східна Європа.
