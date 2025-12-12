Цель — защитить права ветеранов: форум состоялся на Харьковщине

Форум «Сплоченные ради восстановления и укрепления прав человека» состоялся в Харьковской области.

В нем приняли участие представители управления по делам ветеранов ХОВА и КУ «Ветеранское пространство «Плечом к плечу»областного совета, сообщается на сайте ОВА.

На мероприятии обсуждали защиту прав ветеранов войны и членов их семей в условиях военного положения и важность внедрения новых эффективных практик в этой сфере. Присутствующие также задавали вопросы.

В рамках инициативы было проведено 15 тренингов по организации и оказанию психологической помощи и социальной реинтеграции ветеранов в жизнь громад. Присоединиться к обучению можно было в дистанционном формате.

«Сейчас в регионе уже работают 118 специалистов по сопровождению и 18 специализированных хабов. Для усиления поддержки ветеранского сообщества, которое насчитывает более 109 тысяч человек, необходимо активизировать работу непосредственно на территории каждой из громад Харьковской области», — отметила замначальника ХОВА Вита Ковальская.

Сеть «Сплоченные ради восстановления» охватила учебно-консультационными мероприятиями 336 специалистов из 48 громад региона и объединила специалистов по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц, представителей общественных организаций, а также работников социальных служб, медицинских учреждений, коммунальных учреждений и других институтов, предоставляющих услуги ветеранам.

Сеть создана благодаря комплексной поддержке международных партнеров. Программа развития ООН обеспечила ветеранское пространство необходимой мебелью и оргтехникой. Правительство Германии и Немецкое общество международного сотрудничества GIZ оказали помощь в создании самой сети и проведении обучения для ее участников. Партнером инициативы также выступила организация ActionAid Восточная Европа.