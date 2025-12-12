Live

Цель — защитить права ветеранов: форум состоялся на Харьковщине

Общество 18:28   12.12.2025
Елена Нагорная
Цель — защитить права ветеранов: форум состоялся на Харьковщине Фото: ХОВА

Форум «Сплоченные ради восстановления и укрепления прав человека» состоялся в Харьковской области.

В нем приняли участие представители управления по делам ветеранов ХОВА и КУ «Ветеранское пространство «Плечом к плечу»областного совета, сообщается на сайте ОВА.

На мероприятии обсуждали защиту прав ветеранов войны и членов их семей в условиях военного положения и важность внедрения новых эффективных практик в этой сфере. Присутствующие также задавали вопросы.

В рамках инициативы было проведено 15 тренингов по организации и оказанию психологической помощи и социальной реинтеграции ветеранов в жизнь громад. Присоединиться к обучению можно было в дистанционном формате.

«Сейчас в регионе уже работают 118 специалистов по сопровождению и 18 специализированных хабов. Для усиления поддержки ветеранского сообщества, которое насчитывает более 109 тысяч человек, необходимо активизировать работу непосредственно на территории каждой из громад Харьковской области», — отметила замначальника ХОВА Вита Ковальская.

Сеть «Сплоченные ради восстановления» охватила учебно-консультационными мероприятиями 336 специалистов из 48 громад региона и объединила специалистов по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц, представителей общественных организаций, а также работников социальных служб, медицинских учреждений, коммунальных учреждений и других институтов, предоставляющих услуги ветеранам.

Сеть создана благодаря комплексной поддержке международных партнеров. Программа развития ООН обеспечила ветеранское пространство необходимой мебелью и оргтехникой. Правительство Германии и Немецкое общество международного сотрудничества GIZ оказали помощь в создании самой сети и проведении обучения для ее участников. Партнером инициативы также выступила организация ActionAid Восточная Европа.

Читайте также: “Забота рядом”: поддержку воинов ВСУ и их семей обсудили в Роганской громаде

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Стрельба произошла в подъезде многоэтажки в Харькове: что известно
Стрельба произошла в подъезде многоэтажки в Харькове: что известно
12.12.2025, 12:41
«Продолжение будет» — Терехов поздравил «Металлист» со 100-летним юбилеем 📷
«Продолжение будет» — Терехов поздравил «Металлист» со 100-летним юбилеем 📷
11.12.2025, 14:23
Новости Харькова – главное 12 декабря: окрестности Купянска освободили
Новости Харькова – главное 12 декабря: окрестности Купянска освободили
12.12.2025, 18:00
Массированные удары БпЛА по Харьковщине: попадание по АЗС, пожары (фото)
Массированные удары БпЛА по Харьковщине: попадание по АЗС, пожары (фото)
12.12.2025, 16:51
Бюветы с бесплатной водой в Харькове: сколько их будет до начала 2026-го
Бюветы с бесплатной водой в Харькове: сколько их будет до начала 2026-го
12.12.2025, 13:23
Троллейбус в Харькове будет ходить по-другому в воскресенье
Троллейбус в Харькове будет ходить по-другому в воскресенье
12.12.2025, 19:35

Новости по теме:

12.12.2025
«Забота рядом»: поддержку воинов ВСУ и их семей обсудили в Роганской громаде
06.12.2025
Ветеранов и их семьи собирали в одной из громад Харьковщины: зачем
02.12.2025
На Харьковщине собирали специалистов по сопровождению ветеранов: что обсуждали
01.12.2025
«Турбота поруч»: в Староверовской громаде ХОВА провела встречу с ветеранами
27.11.2025
ХОВА продолжает реализовывать ветеранскую политику в громадах Харьковщины


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Цель — защитить права ветеранов: форум состоялся на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2025 в 18:28;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Форум «Сплоченные ради восстановления и укрепления прав человека» состоялся в Харьковской области.".