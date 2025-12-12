“Турбота поруч”: підтримку воїнів і їх сімей обговорили в Роганській громаді

У Роганській громаді провели захід “Турбота поруч”. На ньому ветерани, члени сімей військовослужбовців, сім’ї загиблих та зниклих безвісти захисників, представники ветеранської організації, керівництво громади обговорили подальшу підтримку воїнів ЗСУ, пишуть у пресслужбі ХОВА.

“Питання своєчасної та всебічної підтримки захисників і захисниць, ветеранів та членів їхніх родин перебувають на особистому контролі начальника ХОВА Олега Синєгубова. Виїзні зустрічі дають змогу чітко бачити напрямки для доповнення Комплексної програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей у Харківській області новими заходами. Ефективна ветеранська політика — зона відповідальності влади на всіх рівнях перед кожним і кожною, хто став на захист нашого майбутнього. Учасники зустрічі ознайомилися із заходами, що реалізуються в межах Комплексної програми підтримки, а також відповідних програм, ухвалених у громаді”, – сказала заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська

Тим часом у пресслужба ХОВА уточнили, що у громаді налічується 300 ветеранів війни. Серед них – 54 мешканці, які отримали інвалідність внаслідок війни. А також 227 учасників бойових дій та 46 сімей загиблих бійців, у яких виховується десять неповнолітніх.

“У Роганському центрі надання соціальних послуг працюють двоє фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Спеціалісти вже опрацювали 76 звернень щодо призначення пенсій, отримання пільг на житлово-комунальні послуги, оформлення інвалідності та виготовлення пільгових посвідчень, а також сприяли направленню 15 дітей учасників бойових дій на оздоровлення до Молодіжного дитячого центру «Артек» за державною програмою”, – йдеться у повідомленні.

У ХОВА зазначили, що у 2026 році планують організувати санаторно-курортне лікування бійців з інвалідністю.

“Фінансування путівок здійснюватиметься коштом місцевого та обласного бюджетів у пропорції 50/50. Також передбачено співфінансування програм відпочинку й адаптації для захисників і членів їхніх сімей з оплатою путівок у співвідношенні 30% на 70%”, – додали у ХОВА.