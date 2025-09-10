Ще одну футбольну команду хочуть створити в Харкові (відео)

Харківська команда з ампфутболу, що складається переважно з ветеранів з ампутаціями, успішно стартувала на чемпіонаті України й за підсумками трьох турів посідає п’яте з десяти місць у турнірній таблиці. Чому у Харкові зовсім скоро може з’явитися друга команда з ампфутболу і як хлопцям обіцяє допомогти обласна асоціація, кореспондентці МГ «Об’єктив» розповів Володимир Лях, який навесні зібрав перших гравців.

“У нас гарні новини, – говорить Лях. – З 18 команд з ампфутболу, які зараз зареєстровані в Україні, ми потрапили в десятку першого в історії чемпіонату України з ампфутболу, що офіційно стартував під егідою Української асоціації футболу, Міністерства у справах ветеранів і Департаменту молоді та спорту. У цьому турнірі ми провели перші три виїзні гри. У нас одна поразка, дві перемоги. Тому на сьогодні закріпилися в середині турнірної таблиці й чекаємо. Відкриття було в Києві. Далі на нас чекають Львів, Черкаси, Івано-Франківськ”.

За словами засновника харківської команди, всі учасники в межах чемпіонату України зіграють між собою по одному матчу.

“У листопаді буде визначено шість команд, які займуть місця з першого по шосте, вони потраплять до Прем’єр-ліги України з ампфутболу. А ті, що займуть з сьомого по десяте місце, змагатимуться в Першій лізі України з ампфутболу… Той, хто займе перше місце, потрапить до Ліги чемпіонів і виступатиме на міжнародній арені”, – пояснив Лях.

Він відзначив, що до заявки офіційно потрапили 14 гравців, тоді як загалом в команді вже є 20 людей. Усі вони мають ампутації, крім двох цивільних воротарів – у них вроджені порушення верхньої кінцівки.

“До кінця року, я думаю, що в Харкові буде вже дві команди з ампфутболу. Ми розширюємося, щоб дві команди з Харкова брали участь у цьому чемпіонаті”, – прогнозує Лях.

За його словами, з тренувальним процесом проблем немає, команді продовжують надавати поле безплатно. Затрати на матчі в межах чемпіонату України, зокрема на проїзд, проживання та харчування, компенсують. А от на організацію товариських ігор шукають фінансування.

“На сьогодні звернула увагу на нас Харківська обласна асоціація футболу, яку очолює Олег Синєгубов. У нас був з ним круглий стіл. Він нам пообіцяв, що в нас буде власний автобус. Пообіцяв нам більш розширені роздягальні для хлопців, які потребують спеціальних туалетів, душових. Також на вирішенні питання логістики. Деякі наші хлопці їздять за 120 кілометрів на тренування. Є хлопці, які їздять з Берестина, з Валок, з Рогані. Теж сказав (Синєгубов – ред.), що спробує вирішити на рівні громад, або щоб хлопців привозили й відвозили додому, або, наприклад, забезпечували паливом, щоб вони на своїх автомобілях приїздили й хоча б не витрачали кошти на проїзд на тренування”, – додав Лях.