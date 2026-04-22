Кому дісталися землі для ветеранів АТО на Харківщині – прокуратура судилася

Суспільство 13:34   22.04.2026
Вікторія Яковенко
На Харківщині правоохоронці через суд повернули громаді землі, які незаконно опинилися у приватних руках під виглядом передачі ветеранам АТО.

За даними Харківської обласної прокуратури, на території селища Мала Іванівка Богодухівського району місцеві мешканці роками використовували земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства: засаджували, обробляли та збирали врожай. Однак ці землі у 2021 році у них протиправно відібрали, зазначили правоохоронці.

«У 2021 році Богодухівська міськрада в порушення вимог законодавства прийняла рішення про виділення та передачу у власність громадян п’яти земельних ділянок площею 10 га. Спочатку сесія міськради відмовила у затверджені проєктів землеустрою, оскільки рішення не підтримала необхідна більшість депутатів. Проте згодом ці питання всупереч Регламенту незаконно винесли на повторне голосування. Землю безоплатно передали у власність ветеранам АТО, які навіть не знали про оформлення на них ділянок і не мали наміру їх використовувати. Фактично їхні дані використали для реалізації прихованої схеми приватизації», – з’ясувало слідство.

Одразу після цього ці землі від імені «власників» за довіреностями продали підприємцю з Харкова, який передав їх в оренду власному фермерському господарству та агрофірмі, встановили у прокуратурі.

«Однак схема з метою створення враження добросовісності останнього власника виявилася штучною. З’ясувалося, що у всіх угодах від імені продавців-ветеранів діяла одна довірена особа — депутатка Богодухівської міської ради, яка до цього особисто голосувала за виділення земель. А інтереси покупця-підприємця при підписанні договорів представляв її чоловік. Таким чином подружжя одночасно виступало і від продавців, і від покупця», – розповіли в прокуратурі.

Тож правоохоронці подали до суду позов про витребування земельних ділянок та визнання недійсними договорів оренди землі. Суд задовольнив ці вимоги.

«За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження, у якому наразі триває досудове розслідування. Крім того, раніше завдяки втручанню прокурорів Богодухівської окружної прокуратури Харківської області із незаконного володіння підприємця у відання громади вже повернуто 9 земельних ділянок», – довідково повідомили в прокуратурі.

Читайте також: Посівна на Харківщині: як впливають атаки БпЛА, скільки техніки знищено

По Харкову вдарив БпЛА: де зафіксували «приліт»
По Харкову вдарив БпЛА: де зафіксували «приліт»
22.04.2026, 15:07
«Вирішив звернутися, щоб заспокоїти» – мер Богодухова зреагував на паніку 📹
«Вирішив звернутися, щоб заспокоїти» – мер Богодухова зреагував на паніку 📹
22.04.2026, 14:09
Люди в паніці виїжджають із міста: що відбувається на Харківщині (відео)
Люди в паніці виїжджають із міста: що відбувається на Харківщині (відео)
22.04.2026, 11:07
Новини Харкова – головне 22 квітня: обстріли, що відбувається у Богодухові
Новини Харкова – головне 22 квітня: обстріли, що відбувається у Богодухові
22.04.2026, 14:14
Ланцюгова реакція пішла – що відбувається з цінами на яйця в Україні, прогноз
Ланцюгова реакція пішла – що відбувається з цінами на яйця в Україні, прогноз
22.04.2026, 14:41
Смертельна ДТП із постраждалими в Харкові: поліція шукає свідків (фото)
Смертельна ДТП із постраждалими в Харкові: поліція шукає свідків (фото)
22.04.2026, 11:25

Новини за темою:

01.04.2025
Викрали атовця на Харківщині і він потрапив у полон: військових РФ встановили
06.02.2024
У Харкові пропонують назвати вулицю на честь учасника чеченської війни
29.08.2023
По 10 тисяч грн отримають сім’ї полеглих захисників України на Харківщині
11.07.2023
На Харківщині голова селищної ради «зливав» ворогу дані воїнів ЗСУ та АТО
20.04.2023
«Шокером лупили» – жителі Ізюмщини про катування: командира РФ ідентифікували


Якщо вам цікава новина: «Кому дісталися землі для ветеранів АТО на Харківщині – прокуратура судилася», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2026 в 13:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці через суд повернули громаді землі, які незаконно опинилися у приватних руках під виглядом передачі ветеранам АТО.".