Кому дісталися землі для ветеранів АТО на Харківщині – прокуратура судилася
На Харківщині правоохоронці через суд повернули громаді землі, які незаконно опинилися у приватних руках під виглядом передачі ветеранам АТО.
За даними Харківської обласної прокуратури, на території селища Мала Іванівка Богодухівського району місцеві мешканці роками використовували земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства: засаджували, обробляли та збирали врожай. Однак ці землі у 2021 році у них протиправно відібрали, зазначили правоохоронці.
«У 2021 році Богодухівська міськрада в порушення вимог законодавства прийняла рішення про виділення та передачу у власність громадян п’яти земельних ділянок площею 10 га. Спочатку сесія міськради відмовила у затверджені проєктів землеустрою, оскільки рішення не підтримала необхідна більшість депутатів. Проте згодом ці питання всупереч Регламенту незаконно винесли на повторне голосування. Землю безоплатно передали у власність ветеранам АТО, які навіть не знали про оформлення на них ділянок і не мали наміру їх використовувати. Фактично їхні дані використали для реалізації прихованої схеми приватизації», – з’ясувало слідство.
Одразу після цього ці землі від імені «власників» за довіреностями продали підприємцю з Харкова, який передав їх в оренду власному фермерському господарству та агрофірмі, встановили у прокуратурі.
«Однак схема з метою створення враження добросовісності останнього власника виявилася штучною. З’ясувалося, що у всіх угодах від імені продавців-ветеранів діяла одна довірена особа — депутатка Богодухівської міської ради, яка до цього особисто голосувала за виділення земель. А інтереси покупця-підприємця при підписанні договорів представляв її чоловік. Таким чином подружжя одночасно виступало і від продавців, і від покупця», – розповіли в прокуратурі.
Тож правоохоронці подали до суду позов про витребування земельних ділянок та визнання недійсними договорів оренди землі. Суд задовольнив ці вимоги.
«За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження, у якому наразі триває досудове розслідування. Крім того, раніше завдяки втручанню прокурорів Богодухівської окружної прокуратури Харківської області із незаконного володіння підприємця у відання громади вже повернуто 9 земельних ділянок», – довідково повідомили в прокуратурі.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АТО, ветераны, земли, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
Якщо вам цікава новина: «Кому дісталися землі для ветеранів АТО на Харківщині – прокуратура судилася», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2026 в 13:34;