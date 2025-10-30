«После того, как пройдем отопительный сезон», Терехов расскажет о подаче тепла

Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона отказался отвечать на вопрос ведущей, какие объекты в Харькове уже с теплом.

Он лишь констатировал, что эта зима станет самой сложной за все время войны.

«И хочу сказать, что нет, я не буду комментировать подключение теплоснабжения. Мы договаривались, что эта тема будет отдельно прокомментирована после того, как мы пройдем отопительный сезон», – сказал городской голова.

А вот ситуацию с электроэнергией в городе мэр назвал «тяжелой». Отметив, что это касается не только Харькова, а всей страны.

«Применен график аварийных и плановых отключений, он опубликован на сайте «Харьковоблэнерго». Они работают, я очень благодарен всем работникам и наших коммунальных служб, и «Харьковоблэнерго», и нашим энергетикам, которые делают невероятное, для того чтобы, несмотря на постоянные обстрелы энергетической, критической инфраструктуры города Харькова, Харьковской области, все же была энергетика. И да, есть отключения электроэнергии, но она есть», – отметил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»