Live
  • Чт 30.10.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 42.01
  • EUR 48.87

«После того, как пройдем отопительный сезон», Терехов расскажет о подаче тепла

Общество 10:12   30.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
«После того, как пройдем отопительный сезон», Терехов расскажет о подаче тепла Скриншот

Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона отказался отвечать на вопрос ведущей, какие объекты в Харькове уже с теплом. 

Он лишь констатировал, что эта зима станет самой сложной за все время войны.

«И хочу сказать, что нет, я не буду комментировать подключение теплоснабжения. Мы договаривались, что эта тема будет отдельно прокомментирована после того, как мы пройдем отопительный сезон», – сказал городской голова.

А вот ситуацию с электроэнергией в городе мэр назвал «тяжелой». Отметив, что это касается не только Харькова, а всей страны.

«Применен график аварийных и плановых отключений, он опубликован на сайте «Харьковоблэнерго». Они работают, я очень благодарен всем работникам и наших коммунальных служб, и «Харьковоблэнерго», и нашим энергетикам, которые делают невероятное, для того чтобы, несмотря на постоянные обстрелы энергетической, критической инфраструктуры города Харькова, Харьковской области, все же была энергетика. И да, есть отключения электроэнергии, но она есть», – отметил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: «Процесс пошел»: сколько громад включили отопление, тепло ли уже в Харькове 📹

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное 30 октября: массированная атака, отключения света
Новости Харькова – главное 30 октября: массированная атака, отключения света
30.10.2025, 11:19
Массированный обстрел Украины сегодня: РФ била по энергетике (дополнено)
Массированный обстрел Украины сегодня: РФ била по энергетике (дополнено)
30.10.2025, 09:45
«Большая угроза»: можно ли защитить Харьков от FPV-дронов, ответил Синегубов
«Большая угроза»: можно ли защитить Харьков от FPV-дронов, ответил Синегубов
28.10.2025, 11:05
Сегодня 30 октября 2025: какой день в истории
Сегодня 30 октября 2025: какой день в истории
30.10.2025, 06:00
Ночью дождь и туман. Прогноз погоды на 30 октября в Харькове и области
Ночью дождь и туман. Прогноз погоды на 30 октября в Харькове и области
29.10.2025, 19:45
Харьков не сможет построить подземный детсад за собственные средства
Харьков не сможет построить подземный детсад за собственные средства
30.10.2025, 11:17

Новости по теме:

17.10.2025
В Холодногорском районе – новый руководитель, кто – сообщил Терехов
14.10.2025
Терехов: каждый шестой в Харькове – переселенец. Что вернет людей в город
30.09.2025
«Это тяжелый путь»: Терехов о сложной ситуации со светом в Харькове
25.09.2025
Терехов: «Не хочу, чтобы была паника» – готов ли Харьков к холодам
08.09.2025
«Главный итог последних семи дней» назвал Терехов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««После того, как пройдем отопительный сезон», Терехов расскажет о подаче тепла», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 30 октября 2025 в 10:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона отказался отвечать на вопрос ведущей, какие объекты в Харькове уже с теплом. ".