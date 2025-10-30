“Після того, як пройдемо опалювальний сезон”, мер розповість про подачу тепла
Мер Ігор Терехов в етері нацмарафону відмовився відповідати на запитання ведучої, які об’єкти у Харкові вже з теплом.
Він лише констатував, що ця зима стане найскладнішою за весь час війни.
“І хочу сказати, що ні, я не коментуватиму підключення теплопостачання. Ми домовлялися, що ця тема буде окремо прокоментована після того, як ми пройдемо опалювальний сезон”, – сказав міський голова.
А ось ситуацію з електроенергією у місті мер назвав “важкою”. Наголосивши, що це стосується не лише Харкова, а всієї країни.
“Застосований графік аварійних і планових відключень, він опублікований на сайті “Харківобленерго”. Вони працюють, я дуже вдячний всім працівникам і наших комунальних служб, і ” Харківобленерго “, і нашим енергетикам, які роблять неймовірне, для того, щоб, попри постійні обстріли енергетичної, критичної інфраструктури міста Харкова, Харківської області, все ж таки була енергетика. І так, є відключення електроенергії, але ж вона є“, – наголосив Терехов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Читайте також: «Процес пішов»: скільки громад увімкнули опалення, чи вже тепло в Харкові 📹
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: мер, опалювальний сезон, терехов, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «“Після того, як пройдемо опалювальний сезон”, мер розповість про подачу тепла», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2025 в 10:12;