“Після того, як пройдемо опалювальний сезон”, мер розповість про подачу тепла

Мер Ігор Терехов в етері нацмарафону відмовився відповідати на запитання ведучої, які об’єкти у Харкові вже з теплом.

Він лише констатував, що ця зима стане найскладнішою за весь час війни.

“І хочу сказати, що ні, я не коментуватиму підключення теплопостачання. Ми домовлялися, що ця тема буде окремо прокоментована після того, як ми пройдемо опалювальний сезон”, – сказав міський голова.

А ось ситуацію з електроенергією у місті мер назвав “важкою”. Наголосивши, що це стосується не лише Харкова, а всієї країни.

“Застосований графік аварійних і планових відключень, він опублікований на сайті “Харківобленерго”. Вони працюють, я дуже вдячний всім працівникам і наших комунальних служб, і ” Харківобленерго “, і нашим енергетикам, які роблять неймовірне, для того, щоб, попри постійні обстріли енергетичної, критичної інфраструктури міста Харкова, Харківської області, все ж таки була енергетика. І так, є відключення електроенергії, але ж вона є“, – наголосив Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”