«Процес пішов»: скільки громад включили опалення, чи тепло вже в Харкові 📹
Вже 17 громад Харківщини розпочали опалювальний сезон. В регіоні запустили 66 котелень, інформує голова ХОВА Олег Синєгубов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».
«Майже всі абсолютно райони. Це Харківський, Чугуївський, Лозівський, Берестинський, Куп’янський райони», – повідомив голова ХОВА.
По області вже опалюються 130 закладів соцсфери – лікарні, школи, дитсадки. Станом на ранок 30 багатоквартирних будинків вже з теплом, зазначив Синєгубов.
«Наразі технічних питань з приводу початку опалювального сезону по всіх населених пунктів у нас немає. Там, де були проблеми щодо початку опалювального сезону, маю на увазі юридичні, наприклад Лозова, вони наразі зняті. Тобто газ, подається у штатному режимі, опалення там вже розпочали подавати до різних установ», – підкреслив Синєгубов.
На питання: «Чи почали подавати тепло в житлові будинки Харкова?», голова ХОВА відповів так:
«Зазвичай для того, щоб розігнати систему опалення, потрібно від 3 до 7 діб, тому цей процес вже пішов. Звичайно, будемо орієнтуватися на температурний режим. Якщо він буде дозволяти подавати теплоносій вже до багатоквартирних будинків, то, звичайно, це буде зроблено. Ми з Харком знаходимось у повній комунікації. За нашою інформацією, носій вже почали подавати, в тому числі, до житлового фонду», – сказав Синєгубов.
Станом на ранок 1,5% будинків у Харкові вже з опаленням, однак цифра змінюється щогодини, додав голова ХОВА. І зазначив: з 28 жовтня всі підприємства працювали почали качати теплоносій по мережах.
«Ми будемо зважати лише на температурний режим. Тобто, якщо температура буде нижче +8 градусів за добу, то будемо підключати і житловий фонд. Щодо соцсфери, прийнято рішення – підключаємо її повністю», – повідомив Синєгубов.
За даними голови ХОВА, точно не почнуть опалювальний сезон у містах Куп’янськ та Вовчанськ.
