Опалювальний сезон на Харківщині: батареї нагрілися у 80 житлових будинках
Станом на 19 жовтня в Харківській області запустили 35 котелень – це 6,5% від загальної кількості запланованих до роботи цього опалювального сезону.
За даними ХОВА, напередодні запрацювали котельні у Височанській, Чугуївській, Мереф’янський, Слобожанській, Барвінківській громадах.
Раніше опалення почали давати у Богодухівській, Валківській, Близнюківській, Лозівській, Нововодолазькій і Вовчанській громадах.
«Уже опалюється 13 закладів охорони здоров’я (7,9%), підключено 80 житлових будинків з централізованим теплопостачанням (1,1%)», – додали в ХОВА.
Читайте також: “Я розпорядження підписав” – Терехов відповів на питання щодо включення тепла
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: батареи, дома, жилые, отопительный, сезон, харківщина, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Опалювальний сезон на Харківщині: батареї нагрілися у 80 житлових будинках»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 15:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 19 жовтня в Харківській області запустили 35 котелень – це 6,5% від загальної кількості запланованих до роботи цього опалювального сезону.".