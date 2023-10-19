Опалювальний сезон на Харківщині: батареї нагрілися у 80 житлових будинках

Станом на 19 жовтня в Харківській області запустили 35 котелень – це 6,5% від загальної кількості запланованих до роботи цього опалювального сезону.

За даними ХОВА, напередодні запрацювали котельні у Височанській, Чугуївській, Мереф’янський, Слобожанській, Барвінківській громадах.

Раніше опалення почали давати у Богодухівській, Валківській, Близнюківській, Лозівській, Нововодолазькій і Вовчанській громадах.

«Уже опалюється 13 закладів охорони здоров’я (7,9%), підключено 80 житлових будинків з централізованим теплопостачанням (1,1%)», – додали в ХОВА.