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Опалювальний сезон на Харківщині: батареї нагрілися у 80 житлових будинках

Суспільство 15:08   19.10.2023
Вікторія Яковенко
Опалювальний сезон на Харківщині: батареї нагрілися у 80 житлових будинках

Станом на 19 жовтня в Харківській області запустили 35 котелень – це 6,5% від загальної кількості запланованих до роботи цього опалювального сезону.

За даними ХОВА, напередодні запрацювали котельні у Височанській, Чугуївській, Мереф’янський, Слобожанській, Барвінківській громадах.

Раніше опалення почали давати у Богодухівській, Валківській, Близнюківській, Лозівській, Нововодолазькій і Вовчанській громадах.

«Уже опалюється 13 закладів охорони здоров’я (7,9%), підключено 80 житлових будинків з централізованим теплопостачанням (1,1%)», – додали в ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 15:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 19 жовтня в Харківській області запустили 35 котелень – це 6,5% від загальної кількості запланованих до роботи цього опалювального сезону.".