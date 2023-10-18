Опалювальний сезон стартує у громадах Харківської області

В області вже запустили 21 котельню – це 3,9% від загальної кількості запланованих на роботу цього опалювального сезону, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Котельні вже запрацювали в Богодухівській, Валківській, Близнюківській, Лозівській і Нововодолазькій громадах. Також запустили котельню, яка працює на альтернативних видах палива, у Вовчанській громаді. Уже опалюється 9 закладів охорони здоров’я (5,5%), підключено 69 житлових будинків з централізованим теплопостачанням (0,9%)», – повідомив Олег Синєгубов.

Згідно з інформацією районних військових адміністрацій, в області запланували увімкнути 536 котелень, 164 лікарень і поліклінік, 287 дитсадків, 256 шкіл і 7561 житловий будинок з централізованим теплопостачанням.