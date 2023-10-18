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Опалювальний сезон стартує у громадах Харківської області

Суспільство 16:57   18.10.2023
Оксана Якушко
Опалювальний сезон стартує у громадах Харківської області

В області вже запустили 21 котельню – це 3,9% від загальної кількості запланованих на роботу цього опалювального сезону, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Котельні вже запрацювали в Богодухівській, Валківській, Близнюківській, Лозівській і Нововодолазькій громадах. Також запустили котельню, яка працює на альтернативних видах палива, у Вовчанській громаді. Уже опалюється 9 закладів охорони здоров’я (5,5%), підключено 69 житлових будинків з централізованим теплопостачанням (0,9%)», – повідомив Олег Синєгубов.

Згідно з інформацією районних військових адміністрацій, в області запланували увімкнути 536 котелень, 164 лікарень і поліклінік, 287 дитсадків, 256 шкіл і 7561 житловий будинок з централізованим теплопостачанням.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 16:57;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В області вже запустили 21 котельню – це 3,9% від загальної кількості запланованих на роботу цього опалювального сезону, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".