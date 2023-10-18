Отопительный сезон стартует в громадах Харьковской области

В области уже запустили 21 котельную — это 3,9% от общего количества запланированных к работе этого отопительного сезона, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Котельные уже заработали в Богодуховской, Валковской, Близнюковской, Лозовской и Нововодолажской громадах. Также запустили котельную, работающую на альтернативных видах топлива, в Волчанской громаде. Уже отапливается 9 заведений здравоохранения (5,5%), подключены 69 жилых домов с централизованным теплоснабжением (0,9%)», — сообщил Олег Синегубов.

Согласно информации районных военных администраций, в области запланировано включить 536 котельных, 164 заведения здравоохранения, 287 заведений детсадов, 256 школ и 7561 жилой дом с централизованным теплоснабжением.