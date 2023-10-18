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Отопительный сезон стартует в громадах Харьковской области

Общество 16:57   18.10.2023
Оксана Якушко
Отопительный сезон стартует в громадах Харьковской области

В области уже запустили 21 котельную — это 3,9% от общего количества запланированных к работе этого отопительного сезона, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Котельные уже заработали в Богодуховской, Валковской, Близнюковской, Лозовской и Нововодолажской громадах. Также запустили котельную, работающую на альтернативных видах топлива, в Волчанской громаде. Уже отапливается 9 заведений здравоохранения (5,5%), подключены 69 жилых домов с централизованным теплоснабжением (0,9%)», — сообщил Олег Синегубов.

Согласно информации районных военных администраций, в области запланировано включить 536 котельных, 164 заведения здравоохранения, 287 заведений детсадов, 256 школ и 7561 жилой дом с централизованным теплоснабжением.

Читайте также: Не надумали ли включать отопление в Харькове. Оперативная информация Терехова

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 16:57;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В области уже запустили 21 котельную — это 3,9% от общего количества запланированных к работе этого отопительного сезона, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".