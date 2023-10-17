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Не надумали ли включать отопление в Харькове. Оперативная информация Терехова

Общество 20:02   17.10.2023
Елена Нагорная
Не надумали ли включать отопление в Харькове. Оперативная информация Терехова

Харьков на 100% готов к отопительному сезону. Однако пока погода позволяет сэкономить, и теплоноситель начнут подавать, когда по прогнозу среднесуточная температура будет ниже +8 градусов, сообщил в эфире национального телемарафона городской голова Игорь Терехов.

Он напомнил, что в ходе подготовки к отопительному сезону в городе перекладывали тепловые сети и восстанавливали разбитые россиянами котельные. Системы теплоснабжения сейчас заполнены на 100%, и город полностью обеспечен газом для устойчивого прохождения холодов, подчеркнул Терехов.

«Пока прогноз погоды дает такую возможность — сэкономить газ, сэкономить средства, в том числе и средства харьковчан. Но сразу как мы будем видеть прогноз погоды, который нам будет говорить, что среднесуточная температура ниже +8 градусов, то будем начинать отопительный сезон», — сказал Терехов.

Он также рассказал, что в городе открыты 75 «пунктів незламності», в которых есть генераторы, запас продуктов и топлива.

«Есть карта, на которую они нанесены. Люди знают, где они расположены. И они открыты. Кто захочет, может приходить и быть в этих «пунктах незламності», — добавил мэр.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 20:02;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков на 100% готов к отопительному сезону. Однако пока погода позволяет сэкономить, и теплоноситель начнут подавать, когда по прогнозу среднесуточная температура будет ниже +8 °С, сообщил в эфире национального телемарафона городской голова Игорь Терехов.".