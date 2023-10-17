На Харьковщине стартовал отопительный сезон: где нагрелись батареи – Синегубов

Харьковская область на 100% готова к новому отопительному сезону. Решение о начале подачи тепла принимают органы местного самоуправления, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, уже дают тепло в Богодуховской, Валковской и Близнюковской громадах.

«В первую очередь отопление подается в учреждения здравоохранения. Уже отапливается 9 таких заведений. Отопление в домах люди получат при среднесуточной температуре ниже 8 градусов», – рассказал Синегубов.