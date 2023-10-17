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На Харьковщине стартовал отопительный сезон: где нагрелись батареи – Синегубов

Общество 15:55   17.10.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине стартовал отопительный сезон: где нагрелись батареи – Синегубов

Харьковская область на 100% готова к новому отопительному сезону. Решение о начале подачи тепла принимают органы местного самоуправления, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, уже дают тепло в Богодуховской, Валковской и Близнюковской громадах.

«В первую очередь отопление подается в учреждения здравоохранения. Уже отапливается 9 таких заведений. Отопление в домах люди получат при среднесуточной температуре ниже 8 градусов», – рассказал Синегубов.

Читайте также: Отопительный сезон на Харьковщине: первыми собрались топить на юге области

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 15:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская область на 100% готова к новому отопительному сезону. Решение о начале подачи тепла принимают органы местного самоуправления, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".