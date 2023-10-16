Отопительный сезон на Харьковщине: первыми собрались топить на юге области
В одной из наиболее южных громад Харьковской области — Лозовской — сообщили, что с 17 октября начнут включать котельные в стационарах больниц. В Харькове отопительный сезон пока не начался.
«Начинают отапливать больницы Лозовской громады. Завтра, 17 октября, запускают котельные в стационарах. Об этом сообщил директор КП «Теплоэнерго» Сергей Малышев», — проинформировала пресс-служба Лозовской ТГ в facebook.
Позже в громаде уточнили: отопление для населения пока не включают.
«Тепловики технически готовы, но еще не наступили погодные условия – температура в течение трех суток должна быть ниже восьми градусов тепла», — пояснили чиновники.
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Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов в субботу, 14 октября, обратился к жителям города относительно начала отопительного сезона. Традиционно в Харькове он стартовал 15 октября. Однако сейчас, благодаря относительно теплой погоде, в городе решили сэкономить и повременить со включением отопления.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Лозовая, отопление, тепло, терехов;
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 12:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В одной из наиболее южных громад Харьковской области — Лозовской — сообщили, что с 17 октября начнут включать котельные в стационарах больниц. В Харькове отопительный сезон пока не начался".