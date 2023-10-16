Отопительный сезон на Харьковщине: первыми собрались топить на юге области

В одной из наиболее южных громад Харьковской области — Лозовской — сообщили, что с 17 октября начнут включать котельные в стационарах больниц. В Харькове отопительный сезон пока не начался.

«Начинают отапливать больницы Лозовской громады. Завтра, 17 октября, запускают котельные в стационарах. Об этом сообщил директор КП «Теплоэнерго» Сергей Малышев», — проинформировала пресс-служба Лозовской ТГ в facebook.

Позже в громаде уточнили: отопление для населения пока не включают.

«Тепловики технически готовы, но еще не наступили погодные условия – температура в течение трех суток должна быть ниже восьми градусов тепла», — пояснили чиновники.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов в субботу, 14 октября, обратился к жителям города относительно начала отопительного сезона. Традиционно в Харькове он стартовал 15 октября. Однако сейчас, благодаря относительно теплой погоде, в городе решили сэкономить и повременить со включением отопления.