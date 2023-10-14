«Погода – на нашей стороне». В Харькове пока не включают отопление – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пока держится теплая погода, отопление в домах не будут включать.

«Погода — на нашей стороне, а это значит, что у нас есть возможность отсрочить начало отопительного сезона и тем самым сэкономить средства харьковчан на оплате коммунальных услуг и сэкономить больше газа в громаде», — пояснил мэр.

Но как только среднесуточная температура воздуха три дня подряд будет ниже +8 градусов, коммунальщики запустят систему отопления и в течение нескольких дней подключат к теплу жилые дома и социальную инфраструктуру города, пообещал Терехов.