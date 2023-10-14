«Погода – на нашей стороне». В Харькове пока не включают отопление – Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пока держится теплая погода, отопление в домах не будут включать.
«Погода — на нашей стороне, а это значит, что у нас есть возможность отсрочить начало отопительного сезона и тем самым сэкономить средства харьковчан на оплате коммунальных услуг и сэкономить больше газа в громаде», — пояснил мэр.
Но как только среднесуточная температура воздуха три дня подряд будет ниже +8 градусов, коммунальщики запустят систему отопления и в течение нескольких дней подключат к теплу жилые дома и социальную инфраструктуру города, пообещал Терехов.
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2023 в 13:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пока держится теплая погода, отопление в домах не будут включать.".