Live
  • Сб 14.10.2023
    • Харьков
  •   +18°С
  • USD 36.39
  • EUR 38.64
    • 🟢

«Погода – на нашей стороне». В Харькове пока не включают отопление – Терехов

Общество 13:50   14.10.2023
Оксана Якушко
«Погода – на нашей стороне». В Харькове пока не включают отопление – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пока держится теплая погода, отопление в домах не будут включать.

«Погода — на нашей стороне, а это значит, что у нас есть возможность отсрочить начало отопительного сезона и тем самым сэкономить средства харьковчан на оплате коммунальных услуг и сэкономить больше газа в громаде», — пояснил мэр.

Но как только среднесуточная температура воздуха три дня подряд будет ниже +8 градусов, коммунальщики запустят систему отопления и в течение нескольких дней подключат к теплу жилые дома и социальную инфраструктуру города, пообещал Терехов.

Читайте также: Стало известно, какие дома в Харькове не подключат к отоплению: адреса

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Россияне хотят окружить Купянск и выйти на рубеж реки Оскол – Сырский
Россияне хотят окружить Купянск и выйти на рубеж реки Оскол – Сырский
14.10.2023, 13:34
«Погода – на нашей стороне». В Харькове пока не включают отопление – Терехов
«Погода – на нашей стороне». В Харькове пока не включают отопление – Терехов
14.10.2023, 13:50
Сегодня 14 октября: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 октября: какой праздник и день в истории
14.10.2023, 06:00
Туман и облачно. Какая будет завтра погода на Харьковщине
Туман и облачно. Какая будет завтра погода на Харьковщине
13.10.2023, 21:46
Утром россияне обстреляли Купянск-Узловой в Харьковской области — Синегубов
Утром россияне обстреляли Купянск-Узловой в Харьковской области — Синегубов
14.10.2023, 08:26
Пенсию у пожилого мужчины отобрал грабитель в Харькове возле банкомата
Пенсию у пожилого мужчины отобрал грабитель в Харькове возле банкомата
14.10.2023, 09:50

Новости по теме:

17:21
Кровлю в разрушенном ракетой харьковском доме на улице Тарасенко восстановят
09:50
Как выглядит дом для многодетных переселенцев на Харьковщине (фото)
20:18
В мэрии Харькова озвучили планы по восстановлению домов на 2024 год
16:16
Нужна экономическая экспертиза — Терехов о восстановлении дома на ул. Свободы
14:57
Дом в Харькове, в который попал «Искандер» 6.10, могут отстроить – Терехов

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««Погода – на нашей стороне». В Харькове пока не включают отопление – Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 14 октября 2023 в 13:50;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пока держится теплая погода, отопление в домах не будут включать.".