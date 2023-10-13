Стало известно, какие дома в Харькове не подключат к отоплению: адреса

Из-за сильных повреждений жилого фонда и инфраструктуры города Харькова 57 домов не будут подключены к отоплению, сообщают в Харьковском горсовете.

Во время пресс-конференции городской голова Игорь Терехов сообщил, что 32 таких дома расположены в Киевском районе, 16 — в Салтовском, четыре — в Основянском, три — в Шевченковском и по одному — в Индустриальном и Холодногорском районах.

«Были очень сильные разрушения, которые невозможно ликвидировать. Несколько домов будут снесены, некоторым требуются значительные средства, чтобы их восстановить. Все остальные будут с отоплением», – отметил Игорь Терехов.

С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.