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В дома в Харькове подали теплоноситель, но некоторые зимой не обогреют — мэр

Общество 13:33   11.10.2023
Елена Нагорная
Оксана Горун
В дома в Харькове подали теплоноситель, но некоторые зимой не обогреют — мэр

Мэр Харькова Игорь Терехов на пресс-конференции 11 октября сообщил, что город готов к отопительному сезону на 100%, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Переживем вместе и пройдем отопительный сезон на хорошем уровне. К сожалению, не все зависит он от нас. Мы готовы сегодня на 100% к прохождению отопительного сезона. Очень многое было сделано, я благодарю рабочих «ХТС», «Харьковводоканала», других наших КП за такую подготовку, которую они осуществили», — сказал Терехов.

Он сообщил, что тепловики переложили 220 км магистральных трубопроводов. Город обеспечен газом, за который в этом сезоне придется заплатить НАК «Нефтегаз Украины» 4,2 млрд гривен.

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«Очень многое сделали, чтобы обеспечить харьковчан теплом. Уже подан теплоноситель в дома харьковчан. Произведены восстановительные работы», — сообщил мэр.

При этом он признал, что 57 домов будут зимой без отопления — те, которые не подлежат восстановлению.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 13:33;

    • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов на пресс-конференции 11 октября сообщил, что город готов к отопительному сезону на 100%. Но не все зависит от этого".