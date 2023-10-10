Терехов открыл новый памятник в Харькове (фото)

Памятник тепловикам открыли 10 октября в обновленном одноименном сквере вдоль пр. Героев Харькова в честь 90-летия КП «Харьковские тепловые сети».

Мэр Игорь Терехов открыл монумент и вручил коммунальщикам награды за их труд, пишет пресс-служба городского совета.

Терехов отметил, что в прошлом отопительном сезоне в Харькове восемь раз перезапускали систему теплоснабжения, и это беспрецедентный случай для Украины и мира. Кроме того, по его словам, перед началом этой зимы в городе переложили более 200 км магистралей и готовятся к новым вызовам.

«Я горжусь вашей работой и очень вам благодарен. Помню, как сплоченно мы работали в первые дни войны, подавали тепло в дома харьковчан. Благодарю ваше руководство, которое очень ответственно ко всему относится. Открытие этого сквера и памятника — малая часть того, что нужно сделать, чтобы отблагодарить вас за ваш героический труд», — подчеркнул Терехов.



Фото: Харьковский горсовет

Отметим, что с 2021 года в Харькове заменили почти 500 км тепловых сетей, реконструировали более 30 ЦТП, 11 квартальных котельных, заменили 19 насосных агрегатов, вывели из эксплуатации 12 устаревших котельных путем строительства четырех новых теплотрасс, восстановили около 110 км тепловой изоляции, установили более 300 систем погодного регулирования с тепловыми счетчиками и выполнили много других работ.