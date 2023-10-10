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Терехов відкрив новий пам’ятник у Харкові (фото)

Суспільство 23:55   10.10.2023
Олена Нагорна
Терехов відкрив новий пам’ятник у Харкові (фото)

Пам’ятник тепловикам відкрили 10 жовтня в оновленому однойменному сквері вздовж проспекту Героїв Харкова на честь 90-річчя КП “Харківські теплові мережі”.

Мер Ігор Терехов відкрив монумент та вручив комунальникам нагороди за їхню працю, пише пресслужба міської ради.

Терехов зазначив, що минулого опалювального сезону в Харкові вісім разів перезапускали систему теплопостачання, і це безпрецедентний випадок для України та світу. Крім того, за його словами, перед початком цієї зими у місті переклали понад 200 км магістралей і готуються до нових викликів.

«Я пишаюся вашою роботою і дуже вам вдячний. Пам’ятаю, як згуртовано ми працювали в перші дні війни, подавали тепло в оселі харків’ян. Дякую вашому керівництву, яке дуже відповідально до всього ставиться. Відкриття цього скверу і пам’ятника – мала частина того, що потрібно зробити, аби вшанувати вас за вашу героїчну працю», – підкреслив Терехов.


Фото: Харківська міськрада

Зазначимо, що з 2021 року у Харкові замінили майже 500 км теплових мереж, реконструювали понад 30 ЦТП, 11 квартальних котелень, замінили 19 насосних агрегатів, вивели з експлуатації 12 старих котелень шляхом будівництва чотирьох нових теплотрас, відновили близько 110 км теплової ізоляції, встановили понад 300 систем погодного регулювання з тепловими лічильниками та виконали багато інших робіт.

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Автор: Олена Нагорна
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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пам’ятник тепловикам відкрили 10 жовтня в оновленому однойменному сквері вздовж проспекту Героїв Харкова на честь 90-річчя КП “Харківські теплові мережі”.".