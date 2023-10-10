Підготовка до зими: Терехов сказав, про що його попереджають військові

Станом на 10 жовтня системи теплопостачання Харкова загалом підготовлені до опалювального сезону на 100%, повідомив мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону.

«Все підготовлено, нам дуже багато прийшлось працювати над тим, щоб привести енергетичну і теплову мережу у робочий стан і ми це зробили. Але хочу сказати, що так, дійсно військові попереджають нас, що можуть бути обстріли, що можуть бути певні руйнації, але в нас є декілька планів – план А, план Б для того, щоб провести опалювальний сезон», – зазначив мер.