Підготовка до зими: Терехов сказав, про що його попереджають військові
Станом на 10 жовтня системи теплопостачання Харкова загалом підготовлені до опалювального сезону на 100%, повідомив мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону.
«Все підготовлено, нам дуже багато прийшлось працювати над тим, щоб привести енергетичну і теплову мережу у робочий стан і ми це зробили. Але хочу сказати, що так, дійсно військові попереджають нас, що можуть бути обстріли, що можуть бути певні руйнації, але в нас є декілька планів – план А, план Б для того, щоб провести опалювальний сезон», – зазначив мер.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 10 жовтня системи теплопостачання Харкова загалом підготовлені до опалювального сезону на 100%, повідомив мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону.".