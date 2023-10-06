Ігор Терехов: Харків готовий до опалювального сезону
Опалювальний сезон у Харкові стартує, як тільки цього вимагатимуть погодні умови. Про це сьогодні, 6 жовтня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.
“Сьогоднішні обстріли – ще один доказ того, що проходити зиму буде дуже важко. Але, я впевнений, що ми витримаємо всі навантаження, бо дуже серйозно готувалися до опалювального сезону. “Харківські теплові мережі” переклали 220 км магістральних трубопроводів, підготували котельні, ТЕЦ. Особливу увагу приділили їх захисту. Головне, щоб працювало наше ППО, щоб ми зберегли те, що побудували за цей проміжок часу. Опалювальний сезон розпочнемо, як тільки цього вимагатимуть погодні умови. Харків до цього готовий”, – повідомив Ігор Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 11:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Опалювальний сезон у Харкові стартує, як тільки цього вимагатимуть погодні умови. Про це сьогодні, 6 жовтня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов".