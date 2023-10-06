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Игорь Терехов: Харьков готов к отопительному сезону

Общество 11:53   06.10.2023
Оксана Горун
Игорь Терехов: Харьков готов к отопительному сезону Фото: скриншот

Отопительный сезон в Харькове стартует, как только этого потребуют погодные условия. Об этом сегодня, 6 октября, в эфире национального телемарафона сообщил городской голова Игорь Терехов.

 «Сегодняшние обстрелы — еще одно доказательство того, что проходить зиму будет очень тяжело. Но я уверен, что мы выдержим все нагрузки, потому что очень серьезно готовились к отопительному сезону. «Харьковские тепловые сети» переложили 220 км магистральных трубопроводов, подготовили котельные, ТЭЦ. Особое внимание было уделено их защите. Главное, чтобы работало наше ПВО, чтобы мы сохранили то, что построили за этот промежуток времени. Отопительный сезон начнем, как только этого потребуют погодные условия. Харьков к этому готов», – сообщил Игорь Терехов.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 11:53;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отопительный сезон в Харькове стартует, как только этого потребуют погодные условия. Об этом сегодня, 6 октября, в эфире национального телемарафона сообщил городской голова Игорь Терехов".