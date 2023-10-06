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Подземную школу в Харькове достроят до конца года — Терехов

Общество 10:57   06.10.2023
Оксана Горун
Подземную школу в Харькове достроят до конца года — Терехов Фото: пресс-служба ХГС

Строительство школы под землей в Харькове уже идет. «Сдать» объект обещают в сжатые сроки.

«Мы приступили к строительству подземной школы в Индустриальном районе Харькова. Проектно-сметная документация у нас есть», — сказал мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

Он отметил, что в школе будут заниматься одновременно — в одну смену — 450 учеников. Планируется, что подземное учебное заведение будет работать в две смены, то есть там смогут учиться 900 детей.

«Мы рассчитываем до конца текущего года завершить все работы, чтобы в новом году школьники смогли пойти в школу и учиться в безопасных условиях», — сообщил мэр Харькова.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 10:57;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Строительство школы под землей в Харькове уже идет. «Сдать» объект обещают в сжатые сроки".